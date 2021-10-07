 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

鋼鐵股危機來襲！高盛：鋼鐵價格將大幅回落

鉅亨網編譯羅昀玫
鋼鐵股危機來襲！高盛：鋼鐵價格將大幅回落 (圖片：AFP)
鋼鐵股危機來襲！高盛：鋼鐵價格將大幅回落 (圖片：AFP)
Tag
美國鋼鐵需求產能鋼鐵價格鋼價美國鋼鐵美國熱軋鋼捲熱軋鋼捲熱軋鋼卷熱軋鋼自由現金流現金流基建法基礎建設紐柯鋼鐵

週三 (6 日) 高盛發布一份鋼鐵業分析報告，預計明年初鋼價將大幅回落，並在潛在的鋼價暴跌前下調主要鋼鐵生產商的目標價和股價評級。

高盛分析師 Emily Chieng 寫道：「美國熱軋鋼捲 (HRC) 價格今年比歷史均值高出 140% 左右，約每噸 1500 美元左右，部分原因是強勁的需求和生產不足所帶來的滯後反應。隨著進口增加和新產能啟動，鋼鐵市場可能會在未來幾個月出現修正。」

Chieng 將美國鋼鐵股評級從「持有」下調至「賣出」，並將其目標價從每股 34 美元下調至 21 美元，同時將紐柯鋼鐵股票評級從「買入」下調至「持有」，將其目標股價從每股 123 美元下調至 108 美元。  

美國鋼鐵近期看好相信鋼鐵需求仍長期火爆，宣布明年將興建新廠，但 Chieng 預估，美國鋼鐵將投入更多資本改善運營，料將侵蝕其自由現金流。

不過，Chieng 上調 Cleveland-Cliffs 股價評級至「買入」。她指出，Cleveland-Cliffs 上個月股價表現遜於標準普爾 500 指數，鑒於該公司持續執行去槓桿化目標、產生強勁自由現金流，以及 2022 年平均銷價潛在上行風險，這種表現不佳是沒有根據的。

除了高盛對鋼鐵價格下跌的預測，美國國會僵局也拖累鋼鐵股，因為基礎建設法案加持下，將有利於鋼鐵生產商，但目前基建法在眾院面臨卡關困境。

高盛預測鋼鐵價格以及基礎建設法案延宕，導致週三鋼鐵股全面淪陷。截稿前，紐柯鋼鐵 (NUE-US) 下跌 3.03%、美國鋼鐵 (X-US) 暴跌 7.53%、Cleveland-Cliffs (CLF-US) 下跌 2.70%。

美國鋼鐵協會 (AISI) 最新數據顯示，截至 10 月 2 日的一週，美國粗鋼產量從一週前的 188 萬噸降至 187.2 萬噸，美國鋼鐵廠產能利用率為 84.8%，較前一週的 85.2% 略為下滑。

年初迄今鋼鐵產量與去年相比大幅增加，截至 10 月 2 日，2021 年美國粗鋼產量達到 7140.9 萬噸，遠遠超過 2020 年同期的 5938.1 萬噸。
 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
紐柯鋼鐵公司US-NUE美國鋼鐵US-X克里夫天然資源公司US-CLF
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞