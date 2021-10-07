鋼鐵股危機來襲！高盛：鋼鐵價格將大幅回落

週三 (6 日) 高盛發布一份鋼鐵業分析報告，預計明年初鋼價將大幅回落，並在潛在的鋼價暴跌前下調主要鋼鐵生產商的目標價和股價評級。

高盛分析師 Emily Chieng 寫道：「美國熱軋鋼捲 (HRC) 價格今年比歷史均值高出 140% 左右，約每噸 1500 美元左右，部分原因是強勁的需求和生產不足所帶來的滯後反應。隨著進口增加和新產能啟動，鋼鐵市場可能會在未來幾個月出現修正。」

Chieng 將美國鋼鐵股評級從「持有」下調至「賣出」，並將其目標價從每股 34 美元下調至 21 美元，同時將紐柯鋼鐵股票評級從「買入」下調至「持有」，將其目標股價從每股 123 美元下調至 108 美元。

美國鋼鐵近期看好相信鋼鐵需求仍長期火爆，宣布明年將興建新廠，但 Chieng 預估，美國鋼鐵將投入更多資本改善運營，料將侵蝕其自由現金流。

不過，Chieng 上調 Cleveland-Cliffs 股價評級至「買入」。她指出，Cleveland-Cliffs 上個月股價表現遜於標準普爾 500 指數，鑒於該公司持續執行去槓桿化目標、產生強勁自由現金流，以及 2022 年平均銷價潛在上行風險，這種表現不佳是沒有根據的。

除了高盛對鋼鐵價格下跌的預測，美國國會僵局也拖累鋼鐵股，因為基礎建設法案加持下，將有利於鋼鐵生產商，但目前基建法在眾院面臨卡關困境。

高盛預測鋼鐵價格以及基礎建設法案延宕，導致週三鋼鐵股全面淪陷。截稿前，紐柯鋼鐵 (NUE-US) 下跌 3.03%、美國鋼鐵 (X-US) 暴跌 7.53%、Cleveland-Cliffs (CLF-US) 下跌 2.70%。

美國鋼鐵協會 (AISI) 最新數據顯示，截至 10 月 2 日的一週，美國粗鋼產量從一週前的 188 萬噸降至 187.2 萬噸，美國鋼鐵廠產能利用率為 84.8%，較前一週的 85.2% 略為下滑。

年初迄今鋼鐵產量與去年相比大幅增加，截至 10 月 2 日，2021 年美國粗鋼產量達到 7140.9 萬噸，遠遠超過 2020 年同期的 5938.1 萬噸。

