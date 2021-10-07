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億萬富翁索羅斯的基金也進場 比特幣漲7%突破5.5萬美元關卡

鉅亨網編譯張博翔
億萬富翁索羅斯的基金也進場 比特幣漲7%突破5.5萬美元關卡（圖：AFP）
億萬富翁索羅斯的基金也進場 比特幣漲7%突破5.5萬美元關卡（圖：AFP）
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索羅斯機構投資人虛擬貨幣加密貨幣比特幣以太幣

比特幣周三 (6 日) 再破 5.5 萬美元大關，飆升至 5 個月來高點，強勁動能和大盤走跌形成鮮明對比，因有消息指出，億萬富豪索羅斯 (George Soros) 旗下對沖基金也開始進場持有比特幣

索羅斯基金管理公司周三證實正在交易比特幣，該基金執行長 Dawn Fitzpatrick 表示：「我們擁有一些比特幣，但不是很多。」

比特幣周二因機構投資人進場情緒濃厚，剛突破 5 萬美元大關，周三進一步猛衝至 55499 美元。至截稿前，比特幣 24 小時內上漲 7.13% 至 55100 美元，是 5 月中旬以來最高水準。

比特幣外，以太幣 24 小時內上漲 1.68% 至 3580 美元瑞波幣 (XRP) 小漲 0.2% 至 1.0865 美元

市場預計，本季加密貨幣將出現季節性反彈。Cryptohopper 執行長 Ruud Feltkamp 說，比特幣往年 10 月表現良好， 從市場周期、情緒面來看，預計有望創下歷史新高。

美銀 (BofA) 周一發佈首份以加密貨幣等數位資產為重點的研究報告，此外，美國合眾銀行 (U.S. Bancorp) 宣佈將為美國、開曼群島私人資金的機構投資人提供加密貨幣託管服務。

IDX 數位資產投資長 Ben McMillan 表示，根據區塊鏈上數據的分析，經歷上半年大幅下跌以及越來越多的比特幣地址 (即交易位置資訊) 離開交易所之後，近期比特幣新地址數量正穩步上升，這是結構性多頭的跡象。

不過，McMillan 說，雖然比特幣的結構性多頭條件很強烈，但短期內仍然存在不尋常的下行風險。

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