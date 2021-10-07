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推特10.5億美元向AppLovin 出售MoPub行動廣告網路

鉅亨網編譯許家華
推特10.5 億美元向AppLovin 出售MoPub行動廣告網路(圖片:AFP)
推特10.5 億美元向AppLovin 出售MoPub行動廣告網路(圖片:AFP)
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遊戲app美股產業推特MoPubAppLovin行動廣告廣告

推特週三 (6 日) 宣布以 10.5 億美元現金將其 MoPub 行動廣告網路出售給遊戲開發商和廣告技術公司 AppLovin，兩家公司股價應聲大漲。

推特 (TWTR-US) 表示正在出售 MoPub，以加速旗下產品的發展與成長，此次出售符合公司在 2023 年底前營收達到 75 億美元的目標。

AppLovin (APP-US) 週三收高 4.41%，盤後勁揚 9.48%，報 84.30 美元。推特同日上漲 2.39%，盤後也再漲近 2%。

推特執行長 Jack Dorsey 表示該交易可提高對其營收產品路線的專注度，並展示其信心，提升投資核心產品的能力，讓這些產品為推特現長期成長並提供大眾對話最好的服務。

推特表示，MoPub 在 2020 年為推特創造 1.88 億美元的營收，在當年廣告營收中佔比近 5.9%，在總銷售額中佔比略高於 5%。

推特表示，將在 10 月 26 日公佈第三季財報時，提供該交易對財務影響更多相關資訊。

在推特出售 MoPub 之前，蘋果 (AAPL-US) 4 月發布的 iOS 14.5 更改隱私設定，使廣告商更難追蹤 iPhone 和 iPad 上的用戶活動。

根據 AppLovin 週三發布的新聞稿，MoPub 獲 4.5 萬個行動 app 使用，可接觸到的用戶有 15 億人。該交易預期明年完成。

AppLovin 成立於 2011 年，最初專注於提高 app 人氣並產生營收。2018 年，該公司從 KKR 籌集 20 億美元，主要透過收購將其業務擴展到遊戲開發領域，現其業務分為遊戲（大部分收入來自銷售虛擬物品），和其他遊戲開發商用於推廣 app 的行銷工具。

截至週三收盤，AppLovin 的市值接近 290 億美元

推特於 2013 年 9 月以約 3.5 億美元的股票收購 MoPub，當時 MoPub 本打算進行 IPO，推特則希望藉該筆交易強化從行動廣告產生營收的能力。

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