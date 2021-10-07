摩根大通：美股有能力應付130美元油價、2.5%公債殖利率

能源價格飆漲、債券殖利率上升之際，摩根大通分析師不改樂觀立場，認為就算油價漲到每桶 130 美元、公債殖利率升到 2.5%，美股也有餘力因應。

西德州油價 (WTI) 目前漲到七年高點，每桶超過 75 美元。摩根大通以 Marko Kolanovic 為首的分析師表示，美國消費者在 2010 年到 2015 年間、油價平均每桶 100 美元的時期也無恙，而他們的模型顯示，經通膨和消費者購買力調整後，油價就算漲到 130 到 150 美元，也不會對美國經濟造成麻煩。

這群分析師也認為，對高殖利率的擔憂過頭，從美國企業界的獲利能力、和股票相對債券的估值溢價來看，他們相信就算美國 10 年期公債殖利率攀升到 2.5%——比現在高 100 個基點——市場也有能力應付。

Kolanovic 等在報告中說：「除非美國 10 年期公債殖利率上升幅度超過 250 個或 300 個基點，否則不至於造成廣泛的賣壓，而我們預測近期不會出現這種情況。我們也不認為能源價格會對經濟造成重大負面衝擊。」

標普 500 指數尾盤翻紅收高，稍早因通膨疑慮重挫 1.3% 的失土全數收回，寫下 2 月以來最大幅度翻漲紀錄，主因是參議院共和黨領袖拋出舉債上限暫時解套方案，讓政府關門危機出現一絲生機。不過，標普 500 指數與 9 月高點相比回檔將近 5%。

摩根大通重申逢低買進的投資建議。儘管華爾街出現愈來愈多警告聲音，Kolanovic 仍然是最堅定的多頭派，看好疫後經濟復甦將持續拉抬風險資產，建議投資人布局對景氣敏感的類股。