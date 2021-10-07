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盤前財經大事搶先讀2021年10月07日

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盤前財經大事搶先讀2021年10月07日
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台股台股盤前聯電聯詠0056配息通膨拜習會
今日操盤前瞻

美國上週初領失業金人數

法說會：大立光、德微、大綜 

除權息：長虹、瑞基

拜習會成形？美國稱雙方將在年底前線上會面

美中雙方會談中一位美國資深官員周三 (6 日) 表示，在美中兩大經濟體緊張關係升級之際，美國總統拜登計劃在今年年底前與中國國家主席習近平線上會晤。閱讀全文...

億萬富翁索羅斯的基金也進場 比特幣漲 7% 突破 5.5 萬美元關卡

比特幣周三 (6 日) 再破 5.5 萬美元大關，飆升至 5 個月來高點，強勁動能和大盤走跌形成鮮明對比，因有消息指出，億萬富豪索羅斯 (George Soros) 旗下對沖基金也開始進場持有比特幣閱讀全文...

USTR：計劃重新豁免 549 類中國進口貨物關稅

美國貿易代表辦公室 (USTR) 周二 (5 日) 晚間表示，打算重新豁免 549 類中國進口貨物的關稅，並就此諮詢社會大眾意見。USTR 計劃重新豁免部份貨物關稅涉及工業用零件、恆溫器、醫療用品、單車及紡織品等。閱讀全文...

物價攀高 我國 9 月 CPI 年增率 2.63% 寫 8 年半新高

主計總處昨 (6) 日公布 9 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率衝上 2.63%，不僅連 2 月突破央行設下的通膨警戒線 2%，更創 2013 年 3 月以來新高，主要是反映油料費大漲近 25%、機票價格漲逾 30%，而菜價也漲達 26%；不過，前三季平均 CPI 為 1.74%，核心 CPI 僅漲 1.25%。閱讀全文...

元晶斥 10 億元啟動屏東廠二期擴建 明年模組產能增 5 成

元晶 (6443-TW) 昨 (6) 日舉辦屏東模組廠第二期擴建工程動土典禮，將斥 10 億元擴充太陽能模組產能，預計明年 9 月完成，模組年產能將由現有 1GW(10 億瓦) 增加 5 成，達到 1.5GW(15 億瓦)。閱讀全文...

50 萬股民將領息 0056 殖利率 5.6% 配息金額創近年最高

國民 ETF「元大高股息 (0056-TW)」受益人數已近 50 萬人，規模挑戰千億大關，昨 (6) 日公告今 (2021) 年度預估配息金額為每受益權單位數新台幣 1.8 元，較去年成長，與 2019 年同為近年最高，配息率逾 5.6%，為連續 11 年配息，並將挑戰年年填息紀錄。閱讀全文...

聯詠 9 月、Q3、前三季營收全創新高 前三季已逼近千億元

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 昨 (6) 日公告 9 月營收 129.32 億元，月增 0.13%，年增 62.17%，第三季營收 383.45 億元，季增 12.41%，年增 74.29%，累計前三季營收 988.23 億元，年增 71.86%；受惠驅動 IC 價格強漲，聯詠 9 月、第三季、前三季營收全創新高，且前三季已接近千億元。閱讀全文...

聯電 9 月營收寫次高 Q3 攀至 559 億元續創單季新高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (6) 日公告 9 月營收 187.5 億元，雖中止連 4 個月創高紀錄，較上月微幅衰退 0.2%，但年增 29%，並寫單月次高，續站穩 180 億元；第三季營收 559.06 億元，季增 9.8%，年增 24.6%，續創新高；前 9 月累計營收 1539.11 億元，年增 17.02%。閱讀全文...

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