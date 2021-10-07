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比特幣一度重回5.5萬美元寫近五個月高點 多檔挖礦概念股攻漲停

鉅亨網記者劉韋廷 台北
比特幣一度重回5.5萬美元寫近五個月高點，多檔挖礦概念股攻漲停。(圖:AFP)
比特幣一度重回5.5萬美元寫近五個月高點，多檔挖礦概念股攻漲停。(圖:AFP)
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比特幣虛擬貨幣挖礦主板顯卡礦卡麗臺青雲技嘉撼訊映泰

虛擬貨幣熱潮再起，美國釋出不會仿效中國實施加密貨幣禁令後，市場傳出，億萬富豪索羅斯 (George Soros) 旗下對沖基金也進場持有比特幣，利多消息激勵近日虛擬貨幣強彈，比特幣一度攻上 5.5 萬美元，來到近五個月高點，帶動台挖礦概念股回神，麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW)、技嘉 (2376-TW) 等均亮燈漲停。

根據 CoinGecko 最新報價顯示，近一日比特幣漲幅近 7%，報價一度突破 5.5 萬美元大關，最新則來到約 5.45 萬美元上下，但仍創下近五個月以來新高，市值第二大的乙太幣近日也出現反彈，最新報價來到約 3500 美元之上。

比特幣反彈下，午盤前麗臺、青雲攻上漲停價位，技嘉同樣在 9 月營收創高激勵下強鎖漲停價位，其他台廠概念股還包括撼訊 (6150-TW)、映泰 (2399-TW)、華擎 (3515-TW)、承啟 (2425-TW)、華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 等都穩在盤上。

比特幣、乙太幣等虛擬貨幣年中一度受中國擴大監管消息衝擊，導致全球算力下滑，年中價格均回吐今年以來漲幅，但隨著中國監管消息鈍化，美國央行近日也表示不會跟隨中國腳步禁止加密貨幣，再度讓虛擬貨幣多頭再起。

台板卡業者透露，年中顯卡需求確實受中國打壓虛擬貨幣導致挖礦熱潮降溫，但近期需求逐步回溫，加上下半年為傳統電競需求旺季，整體供給仍相當吃緊，對中長線需求並不看淡。

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