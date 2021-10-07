〈台股盤前要聞〉CPI飆8年半新高、元晶斥10億元擴產 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，台灣 9 月 CPI 年增率衝上 2.63%，創 8 年半新高，主要因國際原油價格上漲帶動油料費、機票價格走高；元晶斥資 10 億元，啟動屏東廠二期擴建，將擴充太陽能模組產能，預計明年 9 月完成。以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

物價攀高 我國 9 月 CPI 年增率 2.63% 寫 8 年半新高

主計總處昨 (6) 日公布 9 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率衝上 2.63%，不僅連 2 月突破央行設下的通膨警戒線 2%，更創 2013 年 3 月以來新高，主要是反映油料費大漲近 25%、機票價格漲逾 30%，而菜價也漲達 26%；不過，前三季平均 CPI 為 1.74%，核心 CPI 僅漲 1.25%。閱讀全文...

元晶斥 10 億元啟動屏東廠二期擴建 明年模組產能增 5 成

元晶 (6443-TW) 昨 (6) 日舉辦屏東模組廠第二期擴建工程動土典禮，將斥 10 億元擴充太陽能模組產能，預計明年 9 月完成，模組年產能將由現有 1GW(10 億瓦) 增加 5 成，達到 1.5GW(15 億瓦)。閱讀全文...

50 萬股民將領息 0056 殖利率 5.6% 配息金額創近年最高

國民 ETF「元大高股息 (0056-TW)」受益人數已近 50 萬人，規模挑戰千億大關，昨 (6) 日公告今 (2021) 年度預估配息金額為每受益權單位數新台幣 1.8 元，較去年成長，與 2019 年同為近年最高，配息率逾 5.6%，為連續 11 年配息，並將挑戰年年填息紀錄。閱讀全文...

聯詠 9 月、Q3、前三季營收全創新高 前三季已逼近千億元

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 昨 (6) 日公告 9 月營收 129.32 億元，月增 0.13%，年增 62.17%，第三季營收 383.45 億元，季增 12.41%，年增 74.29%，累計前三季營收 988.23 億元，年增 71.86%；受惠驅動 IC 價格強漲，聯詠 9 月、第三季、前三季營收全創新高，且前三季已接近千億元。閱讀全文...

聯電 9 月營收寫次高 Q3 攀至 559 億元續創單季新高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (6) 日公告 9 月營收 187.5 億元，雖中止連 4 個月創高紀錄，較上月微幅衰退 0.2%，但年增 29%，並寫單月次高，續站穩 180 億元；第三季營收 559.06 億元，季增 9.8%，年增 24.6%，續創新高；前 9 月累計營收 1539.11 億元，年增 17.02%。閱讀全文...

USTR：計劃重新豁免 549 類中國進口貨物關稅

美國貿易代表辦公室 (USTR) 周二 (5 日) 晚間表示，打算重新豁免 549 類中國進口貨物的關稅，並就此諮詢社會大眾意見。USTR 計劃重新豁免部份貨物關稅涉及工業用零件、恆溫器、醫療用品、單車及紡織品等。閱讀全文...

拜登：和習提過台灣問題 雙方同意將遵守「台灣協議」

美國總統拜登周二 (5 日) 表示，和中國國家主席習近平提過台灣問題，雙方同意遵守「台灣協議」。閱讀全文...

橘子代理手遊《天堂 M》爆爭議 遭質疑欺騙玩家

橘子 (6180-TW) 代理手遊《天堂 M》傳出爭議，人氣實況主丁特認為遊戲道具實際能取得的機率，比官方提供的數字還低，質疑有欺騙玩家的嫌疑，決定向消保會申訴；對於相關爭議，截稿前無法取得公司回應。閱讀全文...

外資近七日提款金額破 1400 億元 今再重手砍雙 D 族群

台股昨 (6) 日開高走低，終場下跌 67 點、收在 16393 點，失守 16400 點大關，外資持續站賣方，已連七日賣超，累計賣超金額高達 1403 億元，今日也再度揮大刀重砍面板雙虎、記憶體族群。閱讀全文...

媒體與數位平台議價 NCC：兩委員已啟動調查

澳洲今年初通過《新聞媒體與數位平台強制議價法》，外界關注媒體跟數位平台議價議題，對此，國家通訊傳播委員會 (NCC) 昨 (6) 日表示，目前已由兩位委員針對廣電媒體進行產業調查，了解大型數位平台對媒體廣告收入、產業影響。閱讀全文...