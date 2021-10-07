 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈台股盤前要聞〉CPI飆8年半新高、元晶斥10億元擴產 今日必看財經新聞

鉅亨網新聞中心
台股盤前要聞。(鉅亨網資料照)
台股盤前要聞。(鉅亨網資料照)
Tag
台股外資NCC媒體太陽能聯詠聯電

關注盤前要聞重點，台灣 9 月 CPI 年增率衝上 2.63%，創 8 年半新高，主要因國際原油價格上漲帶動油料費、機票價格走高；元晶斥資 10 億元，啟動屏東廠二期擴建，將擴充太陽能模組產能，預計明年 9 月完成。以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

物價攀高 我國 9 月 CPI 年增率 2.63% 寫 8 年半新高

主計總處昨 (6) 日公布 9 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率衝上 2.63%，不僅連 2 月突破央行設下的通膨警戒線 2%，更創 2013 年 3 月以來新高，主要是反映油料費大漲近 25%、機票價格漲逾 30%，而菜價也漲達 26%；不過，前三季平均 CPI 為 1.74%，核心 CPI 僅漲 1.25%。閱讀全文...

元晶斥 10 億元啟動屏東廠二期擴建 明年模組產能增 5 成

元晶 (6443-TW) 昨 (6) 日舉辦屏東模組廠第二期擴建工程動土典禮，將斥 10 億元擴充太陽能模組產能，預計明年 9 月完成，模組年產能將由現有 1GW(10 億瓦) 增加 5 成，達到 1.5GW(15 億瓦)。閱讀全文...

50 萬股民將領息 0056 殖利率 5.6% 配息金額創近年最高

國民 ETF「元大高股息 (0056-TW)」受益人數已近 50 萬人，規模挑戰千億大關，昨 (6) 日公告今 (2021) 年度預估配息金額為每受益權單位數新台幣 1.8 元，較去年成長，與 2019 年同為近年最高，配息率逾 5.6%，為連續 11 年配息，並將挑戰年年填息紀錄。閱讀全文...

聯詠 9 月、Q3、前三季營收全創新高 前三季已逼近千億元

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 昨 (6) 日公告 9 月營收 129.32 億元，月增 0.13%，年增 62.17%，第三季營收 383.45 億元，季增 12.41%，年增 74.29%，累計前三季營收 988.23 億元，年增 71.86%；受惠驅動 IC 價格強漲，聯詠 9 月、第三季、前三季營收全創新高，且前三季已接近千億元。閱讀全文...

聯電 9 月營收寫次高 Q3 攀至 559 億元續創單季新高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (6) 日公告 9 月營收 187.5 億元，雖中止連 4 個月創高紀錄，較上月微幅衰退 0.2%，但年增 29%，並寫單月次高，續站穩 180 億元；第三季營收 559.06 億元，季增 9.8%，年增 24.6%，續創新高；前 9 月累計營收 1539.11 億元，年增 17.02%。閱讀全文...

USTR：計劃重新豁免 549 類中國進口貨物關稅

美國貿易代表辦公室 (USTR) 周二 (5 日) 晚間表示，打算重新豁免 549 類中國進口貨物的關稅，並就此諮詢社會大眾意見。USTR 計劃重新豁免部份貨物關稅涉及工業用零件、恆溫器、醫療用品、單車及紡織品等。閱讀全文...

拜登：和習提過台灣問題 雙方同意將遵守「台灣協議」

美國總統拜登周二 (5 日) 表示，和中國國家主席習近平提過台灣問題，雙方同意遵守「台灣協議」。閱讀全文...

橘子代理手遊《天堂 M》爆爭議 遭質疑欺騙玩家 

橘子 (6180-TW) 代理手遊《天堂 M》傳出爭議，人氣實況主丁特認為遊戲道具實際能取得的機率，比官方提供的數字還低，質疑有欺騙玩家的嫌疑，決定向消保會申訴；對於相關爭議，截稿前無法取得公司回應。閱讀全文...

外資近七日提款金額破 1400 億元 今再重手砍雙 D 族群

台股昨 (6) 日開高走低，終場下跌 67 點、收在 16393 點，失守 16400 點大關，外資持續站賣方，已連七日賣超，累計賣超金額高達 1403 億元，今日也再度揮大刀重砍面板雙虎、記憶體族群。閱讀全文...

媒體與數位平台議價 NCC：兩委員已啟動調查

澳洲今年初通過《新聞媒體與數位平台強制議價法》，外界關注媒體跟數位平台議價議題，對此，國家通訊傳播委員會 (NCC) 昨 (6) 日表示，目前已由兩位委員針對廣電媒體進行產業調查，了解大型數位平台對媒體廣告收入、產業影響。閱讀全文...

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
聯電2303聯詠3034橘子6180元晶6443
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞