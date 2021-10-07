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「後疫情時代、領息大進擊」高雄及台南說明會 開放報名

鉅亨網新聞中心
「後疫情時代、領息大進擊」高雄及台南說明會 開放報名。(圖：AFP)
「後疫情時代、領息大進擊」高雄及台南說明會 開放報名。(圖：AFP)
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聯準會鉅亨買基金投資配息

美國聯準會提前緊縮貨幣政策的可能性升高，加上中國恆大事件也讓經濟前景增添變數，未來的投資風向如何掌握？而具有穩定現金流的配息基金又該如何挑選，才能打造更穩健的收息人生？「鉅亨買基金」與貝萊德投信於 10 月 27 日及 11 月 12 日聯合舉辦「後疫情時代、領息大進擊」投資論壇，將和中南部的投資人分享兼顧收益與風險的投資策略。

「後疫情時代、領息大進擊」投資說明會有兩場，分別於 10 月 27 日下午在高雄漢來巨蛋會館、11 月 12 日下午在台南遠東香格里拉飯店舉行。「鉅亨買基金」指出，這次特別邀請市場趨勢專家貝萊德投信共同參與，是希望透過更國際觀、更多元化的分析，提供台南及高雄的鄉親有關市場觀察面向及配息投資建議，讓投資人能精準掌握未來的投資方向外，也能學到追求穩健配息的策略。這兩場活動採取不收費方式，建議台南及高雄的民眾可把握這次互動的機會。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，聯準會預計今年開始縮減購債規模，這代表美國經濟狀況良好，已不需要過多額外貨幣政策的支持，因此，股票型基金仍是未來佈局的核心；不過，因疫情的不穩定及高通膨的隱憂仍會左右市場表現，因此，建議應將債券基金納入投資組合，以提升投資組合的防禦力。除了採取更多元的資產進行配置，若再搭配良好的配息策略，更能打造有效益、更穩健的收息人生。

儘管全球經濟已重返復甦之路，但由於投資市場變數多，投資難度相對大增，建議可透過專業的配息投資專家提供深入剖析及建議，將更能掌握精確的投資方向，以提高投資收益。「後疫情時代、領息大進擊」投資說明會現已開放報名中，由於名額有限，有興趣的中南部民眾敬請把握機會。投資說明會報名網址:https://lihi1.com/aPHvm；報名專線：(02)2720-8126

「後疫情時代、領息大進擊」高雄及台南說明會資訊

場次 高雄場 台南場
時間 2021/10/27(三)
下午 2 時至 4 時		 2020/11/12(五)
下午 2 時至 4 時
地點 高雄漢來巨蛋會館 9 樓金冠廳 台南遠東香格里拉飯店 9 樓國際會議廳
報名方式 (1) 報名網址：https://lihi1.com/h6ZeM (2) 報名專線：(02)2720-8126

資料來源：鉅亨買基金

 

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