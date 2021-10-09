Q4價值股、成長股輪動格局中 不能忽視兩大類潛力股

時序已經進入第四季，台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，疫情無礙景氣復甦，聚焦科技成長股、循環消費股，預期將呈現價值股和成長股輪動，且不能忽視金融和能源等價值股的潛力。

劉熾原表示，新變種病毒來勢洶洶，近期全球新增確診病例雖仍然上升，有鑑於疫苗接種已逐漸普及，重症率和死亡率預期不會再加劇，全球第一大經濟體的美國，其疫苗完全接種比率已超過五成，75 歲以上高齡人口接種比率更高達八成。因此，後續美國防疫預期將以疫苗和口罩令為主，應不至於加強封鎖經濟活動而影響美國經濟復甦。

劉熾原進一步指出，基於美國勞動市場逐漸改善，聯準會主席鮑威爾在 8 月底 Jackson Hole 全球央行年會強烈暗示，即將縮減購債規模，除非再發生重大事件，可預期聯準會將於今 (2021) 年底前宣布減債，並於 2022 年初開始執行。

劉熾原舉出過往曾發生的縮減購債情形，回溯至 2013 年 5 月，當時聯準會主席柏南克釋出 QE 退場訊息後，標普 500 指數僅小幅回調，並未阻礙後續股市長多行情，所以當市場因縮減購債訊息而出現震盪時，反而創造逢低布局的機會。

考量今年底聯準會購債政策即將轉變，市場短期波動可能加大，劉熾原指出，現階段民眾可考慮透過平衡方式降低所持資產的波動程度。

以科技股為例，疫情已改變民眾的生活型態，線上購物、居家辦公、雲端服務和影音串流娛樂等都與科技應用相關。此外，5G 滲透率上升，將衍生出高速運算、電動車、物聯網和人工智能 (AI) 等需求，未來幾年市場規模只增不減，科技股長期成長動能無虞。

另一方面，歐美解封後，先前受壓抑的消費需求爆發，接下來即將進入感恩節、聖誕節等年底消費旺季，皆有利循環消費股走勢。根據研究機構 Refinitiv 預估，2022 年循環消費股盈餘成長率將有機會上看近 30%。

劉熾原表示，在價值股和成長股輪動的格局中，民眾更不應該忽視金融和能源等價值股的潛力。由於聯準會即將縮減購債，支撐殖利率緩步走升的趨勢，金融業淨利差可望擴大，有助獲利表現。隨著經濟持續好轉，金融業放款將增長，搭配壞帳率同步降低，金融股的營運已見轉機。

至於能源股方面，解封後旅遊和商務需求增加，汽車用油和飛機燃油用量回升，以及 OPEC 和盟國紀律限產，油市供需失衡已漸改善，美國能源資訊局 (EIA) 預測年底前原油維持供不應求局面，可望支持油價走勢。儘管今年能源股獲利基期已高，惟研究機構 Refinitiv 預估 2022 年能源股盈餘成長達 24.7%，維持高雙位數成長動能。

值得一提的是，劉熾原指出，債券因具有穩定領息的特性，仍為資產配置中不可或缺的角色，在殖利率緩升的環境中，民眾應以高息收和低存續期間的債券種類為主。

其中，高收益債有高息收水準，且存續期間相較其他券種短，對利率變動的敏感度低，可相對有效抵禦利率上升的影響。此外，景氣加速復甦且企業營運前景轉佳，財務體質將更趨穩健，違約率下降帶動利差縮窄，更有利高收益債表現。