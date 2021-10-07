華爾街大咖預測通膨棘手！Fed最快明年9月升息

週三 (6 日) 《彭博社》報導，摩根大通資產管理公司固定收益投資長 Bob Michele 研判，居高不下的通膨比聯準會 (Fed) 預期還要棘手，將迫使 Fed 更早升息。



根據聯準會利率會議釋出的 9 月最新利率點陣圖顯示，18 位官員中有 9 位預期將在 2022 年底前升息，顯示升息可能會比預期早，這也是 1980 年代以來首見票數平手的情況。

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，華爾街預期聯準會將在明年 11 月首度降息，預期升息一碼以上的機率 55%。

華爾街預期 Fed 最快在明年 11 月首度降息 (圖片：AFP)

摩根大通資產管理公司固定收益投資長 Bob Michele 週三受訪時表示，供應瓶頸、薪資增長的各種物價壓力刺激，將使聯準會最快在明年 9 月升息。

本週債市掀起拋售潮，將十年期美債殖利率推高至 3 個月以來最高，市場越來越擔心通膨遠非暫時性。

Bob Michele 提到：「六個月前，風險在於 Fed 升息速度將放緩，但現在的風險是，倘若事實證明通膨壓力比預期更持久，他們會更快速地升息。」

Fed 最早從下個月開始縮減購債、美國債券違約危機升溫，全球最大的債券市場正掀起波瀾，週三早盤，10 年期美債殖利率上漲 5 個基點，暫報 1.57%、30 年美債殖利率同樣躍升，暫報 2.15%。十年期美債平衡通膨率 (10-Year Breakeven Inflation Rate) 躍升至 2.51%，創 5 月以來最高。

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