 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

華爾街大咖預測通膨棘手！Fed最快明年9月升息

鉅亨網新聞中心
華爾街大咖預測通膨棘手！Fed最快明年9月升息 (圖片：AFP)
華爾街大咖預測通膨棘手！Fed最快明年9月升息 (圖片：AFP)
Tag
聯準會Fed升息Taper縮減購債利率債市美債殖利率美債平衡通膨率通膨

週三 (6 日) 《彭博社》報導，摩根大通資產管理公司固定收益投資長 Bob Michele 研判，居高不下的通膨比聯準會 (Fed) 預期還要棘手，將迫使 Fed 更早升息。
 
根據聯準會利率會議釋出的 9 月最新利率點陣圖顯示，18 位官員中有 9 位預期將在 2022 年底前升息，顯示升息可能會比預期早，這也是 1980 年代以來首見票數平手的情況。

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，華爾街預期聯準會將在明年 11 月首度降息，預期升息一碼以上的機率 55%。

(圖片：AFP)
華爾街預期 Fed 最快在明年 11 月首度降息 (圖片：AFP)

摩根大通資產管理公司固定收益投資長 Bob Michele  週三受訪時表示，供應瓶頸、薪資增長的各種物價壓力刺激，將使聯準會最快在明年 9 月升息

本週債市掀起拋售潮，將十年期美債殖利率推高至 3 個月以來最高，市場越來越擔心通膨遠非暫時性。

Bob Michele 提到：「六個月前，風險在於 Fed 升息速度將放緩，但現在的風險是，倘若事實證明通膨壓力比預期更持久，他們會更快速地升息。」

Fed 最早從下個月開始縮減購債、美國債券違約危機升溫，全球最大的債券市場正掀起波瀾，週三早盤，10 年期美債殖利率上漲 5 個基點，暫報 1.57%、30 年美債殖利率同樣躍升，暫報 2.15%。十年期美債平衡通膨率 (10-Year Breakeven Inflation Rate) 躍升至 2.51%，創 5 月以來最高。

(本文不開放合作夥伴轉載)

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞