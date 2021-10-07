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循環經濟最後拼圖 台積電零廢製造中心將擴至竹科與南科

鉅亨網記者林薏茹 台北
台積電今年在中科動工興建首座零廢製造中心。(圖：取材自台積電ESG官網)
台積電今年在中科動工興建首座零廢製造中心。(圖：取材自台積電ESG官網)
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台積電循環經濟零廢廢棄物化學品半導體製程SEMICON TAIWAN

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 廠務處副處長丁瑞華今 (7) 日在 SEMICON Taiwan 論壇上表示，今年已在中科動工興建首座零廢製造中心，並會逐步拓展至新竹與台南廠區，零廢製造中心將是台積電循環經濟的最後一塊拼圖。

SEMICON Taiwan 國際半導體展 ESG 暨永續製造高峰線上論壇，今日邁入第二天，丁瑞華以「邁向永續的未來 - 零廢製造中心」為題演講。

丁瑞華指出，除矽晶圓外，半導體產業原材料還包括許多化學品與氣體，台積電 95% 的原材料是液態化學品，82% 廢棄物是水溶液。

丁瑞華表示，隨著先進製程發展、製程複雜度及產能提升，台積電原材料使用量增加，所產生的廢棄物也隨之增加，假如未採取任何減廢行動，到 2030 年，台積電每單位 12 吋晶圓當量 - 光罩數所產生的廢棄物將達到 3.09 公斤。

丁瑞華說明，台積電廢棄物管理策略包括減少原物料減量專案、擴增廠內資源再生設備、建立零廢製造中心、委外回收等四大面向，目標 2030 年 12 吋晶圓當量 - 光罩數委外廢棄物處理量低於 0.5 公斤。

台積電除發展廢棄資源再生活化技術，去年更啟動第一座「零廢製造中心」計畫，目標將廢棄資源純化為半導體等級化學品，重回製程使用，預期取代至少 30% 原物料開採需求。

丁瑞華表示，今年已在中科動工興建首座零廢製造中心，預計每年減少 14 萬公噸廢棄物委外處理量、創造新台幣 12 億元回收減廢效益，將成為台積電第一座循環經濟示範中心。

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