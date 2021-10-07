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流感疫苗出貨 國光生9月、Q3營收衝同期新高

鉅亨網記者沈筱禎 台北
流感疫苗出貨 國光生9月、Q3營收衝同期新高。(圖:AFP)
流感疫苗出貨 國光生9月、Q3營收衝同期新高。(圖:AFP)
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疫苗國光生流感疫苗

疫苗大廠國光生 (4142-TW) 受惠國內公費流感疫苗、海外代工疫苗訂單開始出貨，9 月營收 4.65 億元、第三季營收 7.54 億元，雙雙衝上歷史同期新高，法人預期，第四季進入流感疫苗出貨旺季，營收有望再攀高。

國光生 9 月營收 4.65 億元，也寫歷史次高，月增 97.11%、年增 3.84%；第三季營收 7.54 億元，季增 756.8%、年增 22%；累計前 9 月營收 8.49 億元，年減 19.04%，創歷史次高。

國光生表示，9 月除了陸續出貨國內公費四價流感疫苗、海外疫苗代工訂單外，預計本月開始，產線將以國內公費四價流感疫苗為主，部份國際訂單為輔，預計所有疫苗年底前完成交貨。

國光生流感疫苗外銷主要交貨給法國廠賽諾菲再進入美國市場，今年出貨量約 40-50 萬劑，不過，隨著賽諾菲明年將開始供貨英國，跨入歐洲市場，國光生訂單量有望再擴大。

此外，自第三季開始，為俄羅斯等新開發國際客戶進行小量生產出貨，若進展順利，新客戶都將直接躍升第四季或明年國際主力客戶。

至於國內方面，國光生表示，公費流感疫苗因採政府標案，將供貨約 369 萬劑；自費需求量估較去年提升，供貨量將從 5 萬劑倍增至 10 萬劑。

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