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〈BCI衝破萬點〉供需結構正向 明年展望樂觀

鉅亨網記者王莞甯 台北
散裝供需結構持續正向發展。(圖：慧洋提供)
散裝供需結構持續正向發展。(圖：慧洋提供)
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裕民散裝BDI鐵礦砂運價海運中航

波羅的海海岬型指數 (BCI) 報價大漲衝破 10000 點大關，創 2008 年 9 月以來新高，散裝航商裕民 (2606-TW) 和中航 (2612-TW) 均看好第四季市況，明年供需結構也正向。

波羅的海綜合指數 (BDI) 續漲 4.4% 至 5647 點，一周來已漲逾 8.6%，而 BCI 已飆漲 16%，裕民認為，第四季傳統散裝旺季有望表現較第三季更好。

由於目前海岬型船舶日租金已衝上 8.6 萬美元左右，創 13 年來新高，中航第四季尚有 1 艘船將換約，樂觀看換約價有望談的很好，料今年最高價將落在第四季。

就整體供需結構來看，海運諮詢機構 Clarksons 預估，今年散裝船舶運力供給增速僅 2.7%，明年更僅處在年增 1-2% 低速。

另一方面，據國際海事組織 (IMO) 公告，2023 年 1 月起將實施現有船舶效能指數 (EEXI) 和營運碳強度指標 (CII) 兩大標準，法人認為，在新型海上環保法規上路之前，航商對新造船資本投入計畫將相對保守。

裕民指出，基礎建設是推升 BDI 重要關鍵，今年全球製造業復甦，有助帶動散裝海運需求，而巴西淡水河谷預計明年加速鐵礦石復產，全年產能預計將增加 8%，使散裝需求穩定增長可期。

然而，新船訂單已處在歷史低檔，目前市場上尚有 7 成現有船未達環保節能定義，裕民預期船東將改裝或減速以符合 IMO 新規定，老舊船型也將加速淘汰，在船噸供給不足下，將有助推升航運市場漲勢。

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