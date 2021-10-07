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電子權值股一吐悶氣 台股強漲320點收16713點奪回5日線

鉅亨網新聞中心
(圖：AFP)
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台股台積電電子股力旺航運股板卡

美股周三全面收高，台股今 (7) 日也一吐悶氣，晶圓雙雄、鴻海、聯發科等電子權值股領頭上攻，金融、傳產同獲資金點火，航運股也重拾上漲動能，各類股百花齊放，帶動指數終場大漲 320.7 點或 1.96%，收在 16713.86 點，一舉奪回 5 日線，成交值 2936.42 億元。

電子權值股發威，權王台積電今天強勢反彈，一度衝上 582 元，終場漲幅收斂至 1.5%，收在 580 元，市值重返 15 兆元之上；聯電站回 60 元關卡，終場勁揚逾 4%，收 62.5 元；鴻海、聯發科聯袂大漲 3-4%，扮演多頭主攻部隊。

高價股方面，股王矽力 - KY 擺脫頹勢，重登 4000 元大關，終場收漲 5%；股后信驊大漲近半根停板；力旺急奔漲停板 2125 元，股價一度超車大立光，大立光尾盤拉高收 2130 元略勝一籌；譜瑞 - KY、富邦媒、世芯 - KY、亞德客 - KY 等漲幅也相當凌厲。

航運股融資浮額清洗多日後，散裝航運股今天受到 BCI 指數衝破萬點的激勵，裕民、中航、台航亮燈漲停，四維航、慧洋 - KY、新興、正德等強漲逾半根停板，貨櫃三雄也重新揚帆，陽明、萬海上漲逾 6%，長榮也漲 4.8%，收復百元關卡。上市運輸類股指數終場勁揚 4.9%。

索羅斯旗下對沖基金進場持有比特幣，激勵虛擬貨幣強彈，比特幣一度攻上 5.5 萬美元，攀上近五個月高點，帶動台挖礦概念股回神，麗臺、青雲、技嘉等均亮燈漲停，其他概念股包括撼訊、映泰、華擎、承啟、華碩、微星等都穩在盤上。

受惠蘋果新機拉貨，砷化鎵廠 9 月營收亮眼，全新 9 月、第三季營收雙雙改寫歷史新高，激勵股價攻上漲停 126.5 元，買氣暢旺，穩懋、宏捷科同步上漲約 3%。

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