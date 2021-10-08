〈台股盤前〉盤勢偏多 連假前反彈力道降溫

台股昨日終場大漲 320.7 點，以 16713.86 點作收，成交值略放大至 2936.4 億元，創 8 月下旬以來單日最大漲點，隨著美股持續反彈，法人指出，台股今 (8) 日仍有望續強，不過，國慶連假將至，在中國限電、國際通膨等不確定因素下，不排除部分主力降低留倉意願，投資人仍須提防短線強勢股開高走低。

三大法人昨日同步買超，合計在集中市場買超 278.81 億元，其中，外資買超 238.03 億元，終結連 7 賣，投信買超 10 億元，為連 7 買，自營商則買超 30.78 億元，創 1 個月來單日買超最多。

美股方面，由於美國會達成提高債務上限的協議，加上上周初領失業救濟人數寫 9 月初以來最低，提振市場情緒，道瓊指數上漲 337.95 點或 0.98%，收 34,754.94 點，那斯達克指數上漲 152.11 點或 1.05%，收 14,654.02 點，標普 500 指數上漲 36.21 點或 0.83%，收 4,399.76 點，而費城半導體指數上漲 35.7 點或 1.10%，收 3,274.5 點。

台股 ADR 漲跌互見，聯電 ADR(UMC-US) 上漲 4.08%，台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.36%，而日月光 ADR(ASX-US) 下跌 1.24%，

消息面上，大立光公布第三季稅後純益 52.6 億元，年減 10.3%，為近 8 年同期低點，每股純益 39.22 元，執行長林恩平指出，第四季出貨結構與稼動率將持平第三季，同時，林恩平首度鬆口有考慮實施庫藏股，若真的實施，將是大立光成立以來首見。

市調機構集邦科技公布 10 月上旬最新電視面板報價，55 吋均價已跌回去年底價位，32 吋、42 吋均價更跌到去年同期水準。

金控前三季獲利出爐，中信金、元大金以累計每股純益 2.33 元暫並列第一，中信金、元大金、新光金、永豐金累計獲利均已超越去年全年。

技嘉董事長葉培城表示，需求仍維持高檔，估第四季營運可維持第三季，並看好明年主板、顯卡、伺服器、電競筆電等四大產品動能續強，營運有望再優於今年。

從技術面來看，法人分析，指數正逐日化解月、季線下彎的套牢賣壓，尤其本波融資餘額的減幅大於指數的跌幅，清洗浮額效果顯現，但後續仍有待電金傳權值股或類股龍頭領軍回升。