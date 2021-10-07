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散戶最愛的美股OTC市場 今年交易量已創新紀錄 達5480億美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
散戶最愛的美股OTC市場 今年交易量已創新紀錄 達5480億美元(圖:AFP)
散戶最愛的美股OTC市場 今年交易量已創新紀錄 達5480億美元(圖:AFP)
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場外交易散戶低價股詐欺SEC資訊不對稱

場外股票 (OTC Markets Group) 是一個長期由散戶投資者主導的細分市場，主要營運低價股及其他非常規證券，截至 9 月底，其交易量今年已經達到創紀錄的 5480 億美元，超越去年 4450 億美元的全年總和。

激增的部分原因是加密貨幣的繁榮。除了低價股以外，OTC 市場也包括灰度比特幣信託 (GBTC) 等非傳統證券，這成為透過股票投資比特幣的流行方式，並被科技「女股神」Cathie Wood 等人採用。

據《華爾街日報》報導，GBTC 已成為今年最受歡迎的場外交易證券。

隨著 OTC 市場的火爆，美國證券交易委員會 (SEC) 希望能加強對投資者的保護，因這個市場常傳出欺詐和暴漲暴跌現象。今年 9 月，SEC 推出新規，並可能導致多達 2000 檔不披露財務訊息的低價股下市。

前 SEC 研究員，主要研究低價股的 Vanderbilt 大學教授 Josh White 表示，這是向前邁出的一大步，如果公司不提供至少基本的財務披露，投資人將無法對公司的現金流進行良好評估。

他補充說，一旦投資者與內部人員所獲的資訊不對稱，將成為欺詐的良機。

SEC 認為，新規有助避免一些低價股公司隱瞞關鍵訊息來誤導投資者。但託管 OTC 市場的律師 Daniel Zinn 認為，事實可能正好相反。

Zinn 表示，集團同意 SEC 的初衷，但他補充說，一些小公司可能無法支付提供文書工作的費用，而另一些小公司可能對促進其股票交易持謹慎態度。在這種情況下，如果沒有報價，對現有投資者造成的傷害可能大於幫助。

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