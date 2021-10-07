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大摩看衰Lordstown：俄亥俄廠不到2折價賣給鴻海

鉅亨網新聞中心
大摩看衰Lordstown：俄亥俄廠不到2折價賣給鴻海 (圖:AFP)
大摩看衰Lordstown：俄亥俄廠不到2折價賣給鴻海 (圖:AFP)
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鴻海Lordstown電動車產業電動皮卡Endurance俄亥俄車廠工廠

Lordstown(RIDE-US) 上周以 2.3 億美元現金把俄亥俄廠賣給鴻海 (2317-TW)，卻遭摩根士丹利唱衰、目標價被大砍至 2 美元，理由是現金價連工廠估計價值的 20% 都不到，並指電動皮卡 Endurance 不具商業可行性。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 日前表示，俄亥俄廠先前預估價值 13 億美元，但實際出售價格遠低於此，因此把 Lordstown 目標價從每股 8 美元調降到 2 美元，投資建議評等也從中立 (equal-weight) 砍為減持 (underweight)。

Jonas 說：「雖然這筆交易案有助確保 Lordstown 的未來，並爭取到時間發展其他商業項目 (新方案、新平台、尚未開發的新領域)，但我們認為，對股東來說 Lordstown 的時間已所剩無幾。」

不過根據彭博先前報導，Lordstown 兩年前只以 2000 萬美元從通用手中買下俄亥俄廠，該廠在鼎盛時期曾聘僱 1 萬名員工。

Jonas 並說，Lordstown 與鴻海協議的代工協議，包括生產 Lordstown 第一款電動皮卡 Endurance，但他先前就懷疑 Endurance 計畫可能遭取消。

Jonas 說：「我們認為此計畫看不到任何商業可行性，難以達到任何可觀規模。Lordstown 繼續推動這項計畫可能燒掉更多現金、遭遇更高的流動性風險。」

Lordstown 與鴻海宣布合作當日一度激勵股價大漲，但迄今四個交易日都收黑。受降評影響，該股周二暴跌 11%，周三再跌 2.5% 至每股 5.07 美元，今年來累計下挫逾 70%。

 

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