美債殖利率上升、工業需求放緩 白銀價格跌至一年來低點

據報導，白銀價格在近期以多年來最快的速度下滑，主要是受到美債殖利率上升以及相關工業需求放緩所導致。有數據顯示，目前白銀的價格已經落至近一年來低點，成為今年表現最糟的資產之一。

報導中指出，白銀不但是一種貴金屬，也可以用作工業材料，除了製作珠寶外，也可以應用在太陽能電池板、半導體等多種產品。

但是，隨著大規模貨幣刺激措施即將退場，加上全球供應鏈瓶頸、能源短缺和製造業活動放緩等因素，工業需求大幅下降，衝擊了白銀的價格前景。

紐約商品期貨交易所 (COMEX)12 月白銀期貨價格在 6 日下跌 0.3%，報每盎司 22.532 美元。

當投資者預期經濟成長和通膨上升時，白銀和黃金往往會遭到拋售而下跌，股票等風險較高的資產變得更具吸引力。在 Fed 暗示準備在 11 月開始縮減購債規模並可能在明年加息後，使得白銀價格在 9 月份的大幅下跌。

另外，近期美債殖利率的上漲，推動了美元匯率的上升，也令包括白銀在內的金屬承壓，因為白銀交易以美元計價，美元強勢對海外買家來說更加昂貴。

渣打銀行貴金屬分析師 Suki Cooper 表示，今年初白銀價格受到提振的原因是，市場預期基礎建設支出增加將提高再生能源的使用。而白銀可被用於太陽能電池板。

Cooper 認為，如果工業需求情況出現改善並且晶片短缺情況緩解，白銀價格將有望回升，她仍看好白銀長期前景。