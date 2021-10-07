〈五倍券來了〉1193萬人明起可領用紙本券 中華郵政兩個周六全天營業

紙本五倍券明 (8) 日起開始領用，第一梯次預訂的民眾多達 1193 萬人，為了因應人潮，中華郵政宣布全國逾 1200 間郵局，10/16、10/23 兩個周六調整為全天營業。經濟部提醒領取紙本五倍券的 4 大步驟，若民眾因故逾期未領，可重新綁定數位或改郵局預約領取。

根據經濟部統計，截至 7 日下午 15 點，第一梯次預定紙本五倍券共計 1193 萬 6961 人，民眾可於 8 日至 21 日兩周期間，每日上午 9 點至晚上 10 點到指定的超商 (市) 領券。

經濟部提醒，8 日領券首日適逢雙十連假前，為避免民眾排隊領券，造成群聚風險，請民眾遵守疫情指揮中心防疫原則，保持社交距離，超商 (市) 門市也將有防疫相關人流管控或總量管制。

領取紙本五倍券的民眾切記 4 大步驟，第一，收到簡訊通知或至官網查詢「五倍券領取通知」；第二，前往超商事務機插入健保卡或輸入領券序號；第三，列印小白單，掃描上面的 QR Code 參與加碼券勾選；第四，持小白單及健保卡領取簽收五倍券。

中華郵政公司統計，截至 7 日下午 2 點，向中華郵政預約紙本五倍券，累積份數為 114 萬 5347 份。為方便民眾假日領券，除部分位於機關、學校內郵局外，全國超過 1200 間郵局在 10 月 16 日及 10 月 23 日兩個周六，均調整為全天營業。