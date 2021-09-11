〈振興加碼〉八券齊發刺激消費 各部會重點一次看

振興五倍券 9 月 22 日起由數位綁定打頭陣，10 月 8 日起正式領用，透過各部會加碼，可望進一步提升經濟效益，今年推出八種加碼券，分別為藝 Fun 券、動滋券、農遊券、客庄券、好食券、國旅券、地方創生券、i 原券，共計 1236 萬份，但採取單一平台登記，並分為需抽籤、免抽籤二種類型。《鉅亨網》彙整八大加碼券政策重點，讓讀者一文看完快速掌握。

【好食券】

經濟部好食券面額 500 元，共計 400 萬份，前 400 萬的民眾只要上官網綁定數位五倍券即可獲得，無須抽籤、先搶先贏，可於餐飲場所、糕餅店家、夜市及市場消費，可望帶動 40 億元商機。

【藝 Fun 券】

文化部藝 Fun 券每份面額 600 元，規劃發行 300 萬份，包含數位 240 萬份、紙本 60 萬份，紙本券發行對象比照去年，包括 65 歲以上、18 歲以下或領有身心障礙證明者，配合行政院五倍券及共通平台規則，將於 9 月 22 日起開放登記，擇日抽出中獎者。

藝 Fun 券可使用於博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店 (出版社)、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券電商平台等。

【農遊券】

農委會今年推出的農遊券，面額提高到 888 元，領取五倍券的民眾都有資格參加抽籤，第一階段將抽出 88 萬份，第二階段提供 58 萬份，預計在明年農曆過年前抽出，於配合商家消費滿 1000 元，經登記後可參加抽籤，共計 146 萬份，使用期間為今年 10 月至明年 4 月

農委會輔導的十大類領域消費可使用農遊券，一、農村好物、農社企業者；二、農村社區組織或團體；三、取得許可登記證休閒農場；四、休閒農業區旅遊服務中心與會員業者 (不含旅宿業)；五、田媽媽、亮點茶莊、農村酒莊；六、有固定據點之百大或在地青農；農漁特產展售中心、直銷站、社區小舖、漁產直販所；七、特色主題農遊業者；八、魚貨直銷中心或觀光魚市業者或攤商；九、領有娛樂漁業執照業者；十、國家森林遊樂區。

農委會預估，將創造總體消費效益 68 億元，帶動農業旅遊人次達 340 萬人次。

【國旅券】

交通部配合五倍券加碼推出國旅券，每份面額 1000 元，共計 120 萬份，開放民眾抽籤，可用於購買旅遊相關產品，若未在一定期限內使用完畢就會回收，保留額度給下一階段使用。

觀光局另追加 11 億元經費，提供給旅遊業激勵金，鼓勵業者安排優質國旅行程或是個人自由行。

【動滋券】

教育部體育署推出新版動滋券，每份面額 500 元，預計發出 200 萬份，可用在運動健身及賽事觀賞，將在單一平台統一登記、抽籤。

【客庄券】

客委會推出客庄券 2.0 專案，共 40 萬份數位客庄券，每份面額 500 元，使用期間為今年 11 月至明年 4 月。此次數位綁定統一由共通平台受理全國民眾登記、抽籤及發送中獎簡訊。

客委會表示，完成抽籤作業後，將進行發券及招募店家等作業，以激勵民眾至客庄消費，預計招募全國 11 縣市 70 個客家文化重點發展區，至少 2000 家合法登記、具稅籍的餐廳、民宿及零售商店等，不包括電商、百貨、量販店及全國性連鎖商店，預估可帶動客庄社區經濟總體產值約 16 億元。

【i 原券】

原民會加入振興行列，首度發行「i 原券」，第一階段將發放 10 萬份，每份面額 1000 元，支付方式是使用台灣 Pay 至原民會認證店家消費，綁定任何金融卡；可分次消費、次數不限。

i 原券可用於原住民手工藝品、特色餐廳、農特產等店家，將視消費者反映再推出第二階段。

此外，原民會加碼祭出「行動支付回饋」，不限對象，凡至認證店家使用台灣 Pay 消費，滿 100 元就回饋 20 元，每人最高回饋 2500 元，預期創造 10 億元經濟收益。

【地方創生券】

國發會推出地方創生券，主要是搭配五倍券加碼，必須進行數位綁定才能參加抽獎，每份面額 500 元，共計 20 萬份，該券可到國發會認定具地方創生內涵的事業去消費，如青年培力工作站。