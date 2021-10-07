宸鴻Q3營收251億元低預期 福建子公司將配合限電

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收達約 81.24 億元，較上月回溫，但受料況影響，第三季營收低於原預期，僅達約 251.71 億元，季增 2.4%、年減 23.4%，此外，宸鴻也公告，旗下福建子公司將配合當地政府限電政策，但評估對營運無重大影響。

宸鴻 9 月營收達 81.24 億元，月增 2.4%、年減 23.3%，第三季營收達約 251.71 億元，季增 2.4%、年減 23.4%，低於原先預期季增 1 成目標，累計前三季營收 789.45 億元，年減 11.4%。

宸鴻表示，第三季受客戶在新品推出前夕拉貨動能放緩，部分產品也受缺料影響，雖然 9 月營運回溫，但整體第三季各產品出貨僅與上季持平。

展望第四季，宸鴻指出，客戶新品將陸續出貨，但整體供應鏈料況、中國限電政策仍有不確定因素，目前維持先前上下半年營收比重約 5:5 看法，並認為在產品組合轉佳下，下半年營運有機會優於上半年。

宸鴻晚間也公告，旗下福建各子公司將配合當地政府分區有序限電措施，調節生產排程並以現有庫存因應，降低限電影響，也評估限電對營運並未造成重大影響。