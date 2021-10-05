業成9月營收持平上月 Q3年增近1成創近四年同期新高

觸控模組大廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (5) 日公告 9 月營收達約 115.8 億元，僅維持上月水準，由於平板出貨受缺料影響，導致營收表現受壓，客戶筆電新品則開始小量出貨，第三季營收達 361.71 億元，年增 10.8%，為近四年同期新高。

業成 9 月營收達 115.8 億元，月減 0.1%、年減 3.8%，第三季營收 361.71 億元、季增 0.1%、年增 10.8%，累計今年前三季營收達 975.15 億元、年增 9.3%。

業成今年以來受惠蘋果 (AAPL-US) 推出新款搭載 Mini LED 的 iPad Pro，加上今年進一步取得相關背光模組業務，出貨動能強勁，隨著蘋果下半年將再推出搭載 Mini LED 的筆電新品，法人看好，業成營運可望再優於上半年。

展望下半年，業成持續看好平板、筆電動能持續增溫，短期則有 IC 零組件吃緊、中國能耗雙控限電影響供應鏈等不確定性因素，預期將影響供應鏈部分拉貨動能，據悉，業成在中國無錫、成都等地的廠房受限電影響程度有限，皆維持正常營運。

此外，業成近年積極布局的屏下指紋辨識，預期第四季也將配合客戶開始準備明年新機拉貨。