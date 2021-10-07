研華9月營收續衝新高 Q3同寫單季最佳

工業電腦大廠研華 (2395-TW)，今 (7) 日公告 9 月營收 54.90 億元，月增 6.6%、年增 26.2%；第三季營收 155.06 億元，月增 9.1%、年增 18.8%；累計前三季 428.78 億元，年增 11.8%，三項營收皆創歷史新高，並未受到中國限電影響。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨全球景氣復甦，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，推升研華營收締造新猷，整體表現未受中國限電事件影響。

接單方面，9 月接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 達 1.46，累計前 9 月 BB Ratio 則為 1.57；此外，目前兩岸擴產計畫已如期展開，預計至年底前將增產 3 成，以因應第四季與明年的訂單出貨預做準備。

9 月單月營收方面，研華表示，物聯雲事業群 (CIoT)、服務物聯網事業群 (SIoT) 成長最為強勁，年增逾 5 成，工業物聯網事業群 (IIoT) 也年增 4 成，應用電腦事業群 (ACG) 也重返成長，年增逾 1 成；各區域市場也保持強勁成長。

若以累計至 9 月來看，以工業物聯網事業群、服務物聯網事業群及綜合服務事業 (AS+) 表現最佳，年增幅均有 3 成左右，不過，應用電腦事業群仍較去年下滑 7%；各市場區域則普遍維持成長，其中日本市場重返成長軌道。