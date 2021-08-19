〈研華股東會〉訂單能見度長達1年半 毛利率下滑是短期現象

工業電腦廠大廠研華 (2395-TW) 今 (19) 日召開股東會，董事長劉克振表示，雖然今年有缺料影響，但成長性還是過去 2 年來最顯著的一年；若從訂單來看，經營團隊表示，不但沒有重複下單的問題，訂單能見度從過去半年增至 1 年、1 年半，毛利率也將逐季回升。

劉克振表示，今年若沒有缺料問題，營運應該會暴衝，但整體來說還是業績較好的一年，整體狀況仍屬平穩，下半年狀況會更好，毛利率下滑應是暫時狀況。

研華嵌入式物聯網 (EIoT) 事業群總經理張家豪表示，本來非常擔心重複下單，但現在看起來並沒有這狀況，反而是客戶為了確保供貨穩定，願意給出更長的訂單；在零組件方面，除非客戶指定，也會避免購買價格被早作過度的料件。

研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙則表示，零組件漲價影響毛利率約 1 個百分點、現貨購料影響 2.7 個百分點，導致研華毛利率從 4 成下滑到 36%，但現在已經停止現貨掃料政策，加上 8-10 月訂單反應成本調漲 3-5%，預計毛利率可望逐季改善。

陳清熙表示，以往存貨天數約 85 天，今年已增加到 100 天，反應零組件備料增加，但以健康程度來講是史上最好的，因為高風險存貨天數以及庫存金額都降到歷史最低。