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國巨9月營收98.1億元登3年高點 Q3續寫單季次高

鉅亨網記者彭昱文 台北
國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)
國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)
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國巨被動元件MLCC電阻

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日 2021 年 9 月營收 98.1 億元，月增 0.1%、年增 28%，為近 3 年單月新高；第三季營收 293.86 億元，季增 6%、年增 33.8%，則寫單季次高，達預估高標；累計前三季營收 808.55 億元，年增 77.9%。

國巨表示，9 月雖然客戶端受 IC 零組件缺貨及中國限電停工影響，但公司營運維持正向穩健動能，第三季營收達陣法說預估，季增 4-6% 的高標。

展望第四季，國巨表示，全球疫情仍未減緩，IC 零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電對供應鏈的影響恐將持續，集團會盡力保持供貨穩定，以因應終端市場及客戶所需，並審慎樂觀應對業績及營運展望。

另一被動元件廠禾伸堂 (3026-TW) 也公告 9 月營收 13.4 億元，月減 7.05%，年減 14.55%；第三季營收 42.78 億元，季減 2.9%、年增 2.9%；累計前三季營收 130.89 億元，較去年同期增加 19.41%。

禾伸堂表示，9 月營收較前月減少，是代理產品受到半導體供應不穩定影響，將謹慎觀察市場變化，持續為客戶提供高價值的產品與服務。

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