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〈中國限電〉被動元件庫存去化現契機 鋁電醞釀新一輪漲價

鉅亨網記者彭昱文 台北
中國限電擴大，法人看好成為被動元件庫存去化的契機。(鉅亨網資料照)
中國限電擴大，法人看好成為被動元件庫存去化的契機。(鉅亨網資料照)
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限電被動元件國巨凱美

中國大規模限電，不過，被動元件大廠國巨 (2327-TW) 生產重鎮蘇州廠，未在本次限電停工範圍，維持正常生產，從產業角度來看，部分廠商因限電停產，有利市場上的被動元件庫存去化；此外，鋁質電容更因限電、鋁價走揚，將推升漲價趨勢。

國巨蘇州廠位在蘇州新區的高科技園區，公司表示，目前工廠稼動率維持高檔，僅部分辦公區域配合當地政府限電措施用電降載；據了解，國巨蘇州廠主是是生產晶片標準品的電阻、MLCC，而目前標準品占國巨營收占比約 25%。

不過，仍有部分被動元件廠商受到此波限電影響，包含凱美 (2375-TW) 旗下旺詮昆山電阻廠、電感廠臺慶科 (3357-TW) 等，陶瓷基板的九豪也停產，不過，法人認為，目前被動元件因為終端筆電、手機需求放緩，加上晶片缺料影響，通路商、組裝廠的被動元件庫存回到正常水準，限電反倒有利庫存去化，減輕後續壓力。

此外，原本就因為鋁價高漲醞釀漲價的鋁質電容，在此波限電之下，將影響整體供料情形，凱美就認為，在第四季將出現今年第四次材料價格上漲，鋁電售價將無可避免逐步上調。

除了被動元件外，台灣半導體晶圓代工在中國廠區也未受影響，聯電 (2330-TW) 表示，蘇州和艦廠供電、營運均正常，持續滿載生產；台積電 (2330-TW) 南京廠目前生產也未受影響，並持續進行節能減碳等措施。

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