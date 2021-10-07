〈技嘉法說〉今明年伺服器出貨增逾5成 不排除啟動擴產

品牌大廠技嘉 (2376-TW) 近年積極布局網通伺服器、電競筆電市場，董事長葉培城今 (7) 日表示，看好今、明年伺服器出貨成長都將超過 5 成，因應需求不排除擴充台灣產能，電競筆電方面今明年出貨量更都將翻倍成長。

葉培城表示，技嘉伺服器主打技術、服務，客戶涵蓋歐美地區政府、國防、研究機構、車廠等，均為少量多樣產品，客戶黏著度高，預期近三年出貨成長均可超過 5 成，且未來成長性仍大，內部已建置一個 700 多人工程師團隊，專門為客戶做伺服器售後服務。

技嘉伺服器是 100% 自行設計製造，葉培城指出，將擴充既有南平廠產能，也會調度平鎮廠支應需要的產能，未來將視需求持續擴充，並評估赴東南亞設廠可能。

此外，面對近期貿易戰、中國停電對技嘉營運影響程度，葉培城表示，技嘉兩岸都設有據點，台灣產能約占 3-4 成，出貨美國、受關稅影響的產品為主，至於限電，寧波廠正常營運、東莞廠有收到限電通知，但建廠時即備妥柴油發電機，加上該廠耗電量不大，評估受營運影響有限。

外界也關注技嘉車用布局，葉培城表示，鎖定 ADAS(先進駕駛輔助系統) 布局，且為自主研發，預計最快明年有初步成果。