神盾再出手 擬斥12億元投資安國等三家業者 布局新應用

IC 設計廠神盾 (6462-TW) 今 (7) 日通過董事會，預計將斥資 12.15 億元，投資安國 (8054-TW)、SCT Holdings 與 NetLink 共三案，提前布局新應用、加速轉型。由於神盾先前投資敦泰(3545-TW) 獲利頗豐，外界多讚嘆精準眼光，此次再度出手，格外引發市場關注

神盾表示，看好高速傳輸介面如 USB4 及未來影像處理的市場爆發性，因此董事會通過投資安國，強化公司多元布局，此次擬斥約 7.95 億元認購安國現增私募普通股 2000 萬股，每股價格約 39.73 元，依安國今日收盤價 45 元計算，折價約 12%。

此外，神盾也看好顯示及無線產品發展，分別認購 SCT Holdings、NetLink 1000 萬美元、500 萬美元的公司債，合計約新台幣 4.2 億元，兩家分別為 Mini/Micro LED Display IC 與模組設計供應商、Wi-Fi 6/BLE5.2 SOC 晶片解決方案供應商。

神盾表示，三項投資案可拓展多元客戶與市場布局，未來除了結合公司既有的 AI 演算能力與指紋辨識技術，也有助公司進入新應用與新市場，如智慧家庭、智慧車用及智慧物聯網等，提升營運與獲利能力、優化產品結構組合及競爭優勢。