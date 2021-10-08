〈台股盤中〉航運僅一日行情、電子權值股走弱 長假前夕多空拉鋸

美國債務違約危機暫解，美股四大指數周四齊收紅，台股今 (8) 日早盤開高後，獲利了結賣壓出籠，加上連假前買盤觀望，大盤震盪走低，台積電、鴻海在平盤附近游走，電子權值股普遍走弱，傳金權值股也未能有力助攻，多空拉鋸，十日線得而復失，預估今日成交量約 3100 億元。

觀察電子權值股表現，台積電、鴻海在平盤附近震盪，聯發科表現相對強勢、維持約 0.4% 漲幅，國巨、聯詠、聯電、矽力 - KY 同步下挫，日月光投控跌幅超過 3%，台達電、廣達、華碩及和碩則站穩盤上。

大立光法說雖釋出考慮執行庫藏股訊息，但第三季毛利率跌破 6 成，盤中跌幅近 5%，面臨 2000 元整數關卡保衛戰。

盤面電子股由 IC 設計族群突圍，表現火熱，智原、創惟亮燈漲停，茂達、驊訊、鈺創大漲超過半根停板，譜瑞 - KY、義隆也漲逾 3%。

航海王昨日強勢反彈後，再度暈船回落，萬海下挫 3%，陽明、長榮跌幅約 2%，志信、台航、四維航也都處於盤下。

法人指出，航運股僅上演一日行情，若未轉強，將影響台股多頭信心，加上連假前夕市場觀望，月線及萬七整數關卡，將成多空分水嶺。