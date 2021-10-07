台股大漲重登16700點 外資終止連7賣 三大法人買超276.11億元

美股收高帶動多頭重振旗鼓，台股今 (7) 日由權值三王領頭上攻，金融、傳產紅光滿面，航運股也成為人氣指標，帶動指數終場大漲 320 點，收在 16713 點，攻克 5 日線，櫃買指數勁揚 2.8% 更加凌厲。三大法人同站買方，聯手買超 276.11 億元。

加權指數終場成交值不到 3000 億元。觀察法人籌碼變動，外資今天回頭買超 236.32 億元，終止連續 7 個交易日賣超；投信則買超 9.02 億元，已連 7 日加碼敲進；自營商買超 30.76 億元，三大法人合計買超 276.11 億元。

晶圓代工龍頭台積電明 (8) 日將公布 9 月營收，今天買盤提前卡位，終場上漲 1.5%，收在 580 元，市值重返 15 兆元之上；聯電第三季營收再創新高，激勵股價勁揚逾 4%，收 62.5 元；鴻海、聯發科聯袂大漲 3-4%，扮演多頭主攻部隊。

ABF 載板供不應求狀況仍未改變，景碩第三季營收繳出歷史新高的佳績，今天獲得大量買盤湧入，直奔漲停價 211 元，成交量能放大至 2.3 萬張，南電、欣興也分別大漲約 6%、4%，其他 PCB 廠包括金像電、嘉聯益、台表科、柏承、燿華等，同樣表現不俗。

10 月上旬電視面板報價跌勢不止，面板股相對有壓，友達早盤漲逾 1%，午盤後漲勢逐漸收斂並翻黑，群創也僅小漲作收，彩晶則漲 1.7%。昨天遭到外資大舉提款的記憶體族群，今天全面回神，華邦電、旺宏、威剛、品安上漲逾 3%，記憶體 IC 設計廠晶豪科、鈺創連袂大漲逾 4%。

航運股融資浮額清洗多日後，散裝航運股今天受 BCI 指數衝破萬點激勵，裕民、中航、台航亮燈漲停，四維航、慧洋 - KY、新興、正德等強漲逾半根停板，貨櫃三雄也重新揚帆，陽明、萬海上漲逾 6%，長榮收復百元關卡。上市運輸類股指數終場勁揚 4.9%。