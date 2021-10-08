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美債務違約風暴暫歇！參院通過舉債上限法案 眾議院料過關  

鉅亨網編譯余曉惠
美國參院通過法案，暫時提高舉債上限到12月3日 (圖:AFP)
美國參院通過法案，暫時提高舉債上限到12月3日 (圖:AFP)
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舉債上限參議院眾議院美國國會民主黨共和黨債務上限美國經濟拜登

美國參議院周四 (7 日) 表決通過一項法案，將舉債上限延長到 12 月初，把美國從史上首次債務違約的邊緣拉回來，眾議院將在數日內表決。但這也代表美國兩個月後將再度面臨同樣的問題。

參院以 50 張贊成票對 48 張反對票，把舉債上限增加 4800 億美元，只支應到 12 月 3 日。參院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 稍早和參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 討論數小時，兩人達成共識。

參院通過法案後，美國財長葉倫 (Janet Yellen) 重申應該廢除舉債上限，「舉債上限的存在，對美國日益造成傷害，衍生一連串危險的政治衝突，讓美國人民和全球市場都質疑為何美國不正視償債的問題。」

提高債限的法案仍須通過眾議院這一關，眾議院預料幾天內會舉行投票並批准，以趕在 10 月 18 日期限之前，交給總統拜登簽字立法。

這次達成的短期方案，能讓兩黨稍微喘息。民主黨將能獲得更多時間化解黨內對基建案和社會支出法案的歧見，共和黨則希望，民主黨能如他們所呼籲的，利用預算調解程序在 12 月提高舉債上限，展現願意負起財政責任。

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