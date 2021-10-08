美債務違約風暴暫歇！參院通過舉債上限法案 眾議院料過關  

美國參議院周四 (7 日) 表決通過一項法案，將舉債上限延長到 12 月初，把美國從史上首次債務違約的邊緣拉回來，眾議院將在數日內表決。但這也代表美國兩個月後將再度面臨同樣的問題。

參院以 50 張贊成票對 48 張反對票，把舉債上限增加 4800 億美元，只支應到 12 月 3 日。參院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 稍早和參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 討論數小時，兩人達成共識。

參院通過法案後，美國財長葉倫 (Janet Yellen) 重申應該廢除舉債上限，「舉債上限的存在，對美國日益造成傷害，衍生一連串危險的政治衝突，讓美國人民和全球市場都質疑為何美國不正視償債的問題。」

提高債限的法案仍須通過眾議院這一關，眾議院預料幾天內會舉行投票並批准，以趕在 10 月 18 日期限之前，交給總統拜登簽字立法。

這次達成的短期方案，能讓兩黨稍微喘息。民主黨將能獲得更多時間化解黨內對基建案和社會支出法案的歧見，共和黨則希望，民主黨能如他們所呼籲的，利用預算調解程序在 12 月提高舉債上限，展現願意負起財政責任。