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〈美股盤後〉美債務違約危機暫解 道瓊收紅逾300點

鉅亨網編譯羅昀玫
美債務違約危機暫解 道瓊收紅逾300點 (圖片：AFP)
美債務違約危機暫解 道瓊收紅逾300點 (圖片：AFP)
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週四 (7 日) 美國會達成提高債務上限的協議，美國上週初領失業救濟人數寫 9 月初以來最低，進一步提振市場情緒，美股四大指數齊紅，道瓊收紅逾 300 點，週期性類股領漲，中概股隨美中關係緩解而走揚。

數據方面，週五的非農就業報告出爐前，週四美國勞工部公布上週初領失業金人數下滑至 32.6 萬人，優於市場預期 (34.8 萬人)，並寫 9 月初以來最低。

政經消息方面，美國債務違約危機暫時解除，參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 經數小時談判後達成協議，同意短期將債務上限提高 4800 億美元，這是將債務上限延長至 12 月 3 日所需的金額，可能在日內提交參院全體表決。

在經濟合作暨發展組織 (OECD) 將全球最低企業稅率設定從「至少 15%」修正為「15%」後，週四愛爾蘭和愛沙尼亞等國改變立場，加入支持簽署國際企業稅收改革協議框架，這意味最終協議在 10 月底羅馬 G20 峰會上通過的機率越來越高。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.36 億例，死亡數突破 483 萬例。美國累計確診超過 4412 萬例，累計死亡數超過 70.8 萬。印度累計確診超過 3389 萬例，巴西累計確診 2151 萬例。

週四 (7 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 337.95 點，或 0.98%，收 34,754.94 點。
  • 那斯達克指數上漲 152.11 點，或 1.05%，收 14,654.02 點。
  • 標普 500 指數上漲 36.21  點，或 0.83%，收 4,399.76 點。
  • 費城半導體指數上漲 35.7 點，或 1.10%，收 3,274.5 點。
(圖片：AFP)
標普 11 大板塊僅公用事業收黑，非必須消費品、材料和醫療保健版塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.91%；臉書 (FB-US) 跌 1.32%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 1.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.24%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.59%。

道瓊成分股多收紅。聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.65%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.36%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.16%；Nike (NKE-US) 上漲 2.05%；安進 (AMGN-US) 跌 0.41%。

費半成分股僅高通收黑。英特爾 (INTC-US) 漲 0.37%；AMD (AMD-US) 上漲 2.71%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.07%；美光 (MU-US) 上漲 0.86%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.17%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.81%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.36%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.24%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.05%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.91% 至每股 143.29 美元。蘋果汽車計畫 IronHeart 將研發支援 CarPlay 介面新技術，有意將 iPhone 作為車內空調、測速儀、廣播和座椅的控制器。

Twitter (TWTR-US) 上漲 4.37% 至每股 63.97 美元。Twitter 週三同意以 10.5 億美元現金的價格將旗下行動廣告平台 MoPub 出售給行動遊戲行銷軟體公司 AppLovin。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 大漲 8.26% 至每股 156.00 美元。股神巴菲特左右手芒格 (Charlie Munger) 旗下 Daily Journal Corporation 向美國證交會 (SEC) 提交第三季 13-F 報告顯示，Daily Journal Corporation 第三季增持 82% 的阿里巴巴 ADR 股票。

經濟數據

  • 美國上周 (10/2) 初領失業金報 32.6 萬人，預期 34.8 萬人，前值自 36.2 萬人調升至 36.4 萬人
  • 美國上周 (9/25) 續領失業金報 271.4 萬人，預期 276.5 萬人，前值自 280.2 萬人調升至 281.1 萬人

華爾街分析

Bokeh Capital Partners 創始人 Kim Forrest 表示：「週四 (初領失業金) 數據強化了未來幾個月就業將大幅增加的預期，這對經濟有利。」

BMO Wealth Management 投資策略長 Yung-yu Ma 稱：「債務上限是目前我們認為造成市場波動的眾多因素之一。想當然，當兩黨正式達成協議時，市場會感到些許安慰。」

Aptus Capital Advisors 投資組合經理兼分析師 David Wagner 指出，國會兩黨達成短期債務上限協議，這消除了短期風險，並讓民主黨將注意力轉向在數兆美元預算和解程序上達成妥協。

Wagner 稱，Fed 從今年開始縮減購債 (Taper)，可能會每月減少 150 億美元的購債，但尚未正式實施，週五非農就業報告即將公布，最大的風險是該數據可能導致 Fed 更激進地實施 Taper，在 2022 年初就提早結束。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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