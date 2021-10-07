〈美股早盤〉美國會舉債上限僵局暫解 四大指數強彈逾1%

隨著美國國會暫時化解舉債上限僵局，美股四大指數周四 (7 日) 均強彈逾 1%。截稿前，道瓊工業指數漲近 400 點，那斯達克綜合指數漲 1.2％，標普 500 指數漲 1.1%％，費半漲近 1.9％。

在聯邦債務違約期限步步逼近之下，美參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 周三提議允許民主黨將舉債上限延長至 12 月，暫時打破國會僵局，兩黨議員預計周四繼續談判。

債市方面，10 年期美國公債殖利率截稿前小幅升至 1.552％。

近期承壓的科技股則集體反彈。截稿前，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 均漲逾 1%。

油價連續 2 個交易日回落。截稿前，布蘭特原油期貨和 WTI 期貨分別跌 0.6％和 0.4％。根據金融時報報導，美國能源部長 Jennifer Granholm 周三表示不排除釋出戰略石油儲備來穩定油市。

經濟數據面，美國上周初領失業金人數下滑至 32.6 萬，優於市場預期，除了扭轉連續 3 周的升勢，還寫下 9 月初以來最低，連續申請數也減近 10 萬至 271 萬人，同樣優於預期。

截至台北時間周四 (7 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 389.40 點或 1.13%，暫報 34806.39 點

那斯達克綜合指數上漲 167.04 點或 1.15%，暫報 14669.00 點

標普 500 指數上漲 48.39 點或 1.11%，暫報 4411.94 點

費半上漲 60.11 點或 1.86%，暫報 3299.12 點

台積電 ADR 上漲 1.73% 至每股 111.24 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.552%

紐約輕原油下跌 0.62％ 至每桶 76.95 美元

布蘭特原油下跌 0.38% 至每桶 80.77 美元

黃金下跌 0.51% 至每盎司 1752.90 美元

美元指數下跌至 94.25

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 2.41％，至 62.77 美元。

推特周三宣布以 10.5 億美元價格，將旗下行動廣告業務 MoPub 賣給 App 開發工具商 AppLovin，該公司在 2013 年以約 3.5 億美元買下 MoPub。

Rocket Labs(RKLB-US) 早盤上漲 7.24％，至 15.01 美元。

Rocket Labs 周三宣布拿下美國航空暨太空總署 (NASA) 的一份合約，該公司明年將與 NASA 合作將實驗性的光帆系統送上太空。

Levi Strauss(LEVI-US) 早盤上漲 8.42％，至 26.28 美元。

疫情降溫帶動返校需求回升，加上產地多元化有效降低供應鏈風險，知名時裝供應商 Levi Strauss 公布 2021 年 Q3 淨銷售額年增 41%，至 15 億美元，調整後 EPS 報 48 美分，均優於市場預期。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (10/2) 初領失業金報 32.6 萬人，預期 34.8 萬人，前值自 36.2 萬人調升至 36.4 萬人

美國上周 (9/25) 續領失業金報 271.4 萬人，預期 276.5 萬人，前值自 280.2 萬人調升至 281.1 萬人

(圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Federated Herme 股票投資組合經理 Louise Dudley 認為，若周五的非農就業報告優於預期，既使有跡象顯示經濟反彈力道正在放緩，多少也會帶來一些保證，他認為經濟反彈正朝著正向軌跡前進，年底前有望推動股市報酬率走高。

DTN 資深市場分析師 Troy Vincent 表示，能源價格飆升只會讓供應鏈問題變的更糟，預計供應鏈瓶頸還會持續一段時間。