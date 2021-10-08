北市社宅服務雲 讓你生活更SMART

文．蔡武穆

臺北市政府為實現節能減碳的政策，規定社會住宅都必須導入「智慧建築」的設計，打造一個安全、健康、舒適的「好」宅，稱之為「好」宅，而非「豪」宅，是希望所有民眾都能看到科技在生活上的改變，過一個聰明而有效率的生活，提升整體競爭力。

什麼是「智慧建築」？ 簡單來說，就是利用 ICT 資通訊的技術及設備，將建物的電氣、電信、空調、防盜、防災、輸送的管理設備等予以自動化，營造人性化、智慧化的居住空間，讓生活更安全、便利、舒適與節能。

智慧建築標章包含資訊通信、安全防災、健康舒適、節能設備、綜合佈線、設施管理以及創新指標等八大內涵，讓建物在管理上具備人性化、智慧化，進而延長建物壽命、節省能源、人力，並降低建物日後維運費用。

預見未來城市的發展，政府早在民國一○二年起，規定總造價超過二億的公有建築物都必須通過智慧建築標章，作為一個實驗性場域，引導民間邁向智慧建築，達到城市永續發展的目標。

臺北市政府不容置外，在每個社宅建案中編列三％至五％的經費，希望透過臺灣擅長的 ICT 資通訊技術，建構一個具有功能性、可靠性、安全性的社會住宅，讓市民有更舒適、安全的生活環境，另一方面，也帶動臺灣 ICT 資通訊產業的發展。

四大標章 居住更安心

臺北市政府都市發展局主任秘書張明森說明，「北市對於社宅有很大的目標，社宅拿到使用執照時必須通過四種標章，包括綠建築標章、智慧建築標章、無障礙標章、耐震標章，在設計、施工及啟用階段嚴格把關，對大眾來說是一種品質保證」。

智慧建築可為生活帶來許多便利，例如，過去水、電、瓦斯必須以人工抄表或自行填表，現在透過智慧電表、智慧水表及微電腦瓦斯表即可自動上傳數據，省時又方便。

對於物管業者來說，透過 ICT 的智慧功能，可幫助社區管理維運，例如，當大樓的日用水箱低於水位，或通風系統故障時，物管中心會立即收到警訊，當下立即派人維修。社區門禁備有人臉辨識系統，管制人員進出，並自動過濾可疑分子，確保社區環境的安全，住起來更安心。

ICT 融合綠建築 節能再升級

社宅融合智慧建築與綠建築的雙重概念，張明森主任秘書說，「綠建築已是社宅最基本的要求」，包括綠化量、日常節能、廢棄物減量、二氧化碳減量、生物多樣性、水資源、基地保水、污水垃圾改善等八大指標，提升日常生活及建物節能減碳的成效，「由公而私」推動生態健康的低碳家園。

張明森主任秘書說，社宅的屋頂農園，認養率近九成，非常受歡迎，利用 ICT 的加乘設計，回收雨水透過噴灌桶及小型氣象站適時噴灑，五年下來，可減碳三萬公噸，相當於七十七座大安森林公園的吸碳量。

以廣慈社宅為例，公共空間的智慧照明，採用自動開關的控制系統，約可節省二五％的用電；停車場的自動調光、遠紅外線自動感應功能約可節省四○％的用電量；屋頂太陽能系統一年可創造二十八萬度電，達到節能減碳的統合綜效。

智慧 APP 科技生活無往不利

為讓居民聰明生活，北市府在社宅中提供智慧 APP 平台，打造友善優質的居住環境，APP 智慧平台包含社宅服務雲、智慧家庭顯示面板、中央監控三類，分屬個人、家庭及物管中心，便利、安全、隱私面面俱到。

社宅中，隨處可見科技生活所帶來的便利，例如，早上起來發現馬桶壞了，過去要打電話請人修繕，現在只要登入社宅服務雲的 162 維修專案，維修技師會迅速到府修繕，還可追蹤維修進度。等了好久的網購，社宅服務雲自動通知包裹領件，雀躍的心情，上班時就期待趕快回家。

過去租金必須臨櫃繳納，現在無現金的線上支付功能，手機划點兩下就可完成 (明倫、瑞光為示範場域)；水、電、瓦斯費繳了沒？APP 線上隨時追蹤查詢；今天天氣如何？該穿什麼衣服？家庭智慧平板自動顯示溫度及氣象概況，幫助你快速做判斷。

另外，社區周邊環境、管理辦法、社區公告的大小事可在智慧面板一覽無遺，住戶也可在 APP 做即時的意見回饋，新住戶能很快融入社區環境，並解決居住困難。

青創活動 營造社區歸屬感

社區管理的中央監控系統有更多 SMART 功能，諸如：雲端設定車牌進出權限，到家時柵欄自動開啟，貴賓式迎接你回家；公共區域自動監測調控溫度，全天候舒適宜人；要出遠門了，家庭的自動保全連線到中央監控系統，長時間在外不必擔心家裡遭竊，還有防災警報、能源監測、用電資訊等智慧功能，提升社區管理效能。

「科技始終來自於人性」，智慧建築將持續加強銀髮族健康照護、居家老人照護及獨居者照護的軟硬體設備，老人可得到貼身而即時的醫療照護，減輕家人的負擔。

社宅服務雲 APP 未來將推出更貼心的服務，像是線上租賃公共空間，住戶可在線上登記、繳費，提高建物使用效能。同時介接青創活動，張明森主任秘書說，青創活動是社宅的軟實力，青創戶可透過社宅服務雲分享、管理活動資訊及交流成果，加深各年齡層住戶的融合、社宅的認同感及歸屬感，逐步打造社區微經濟平台，進一步促成臺北集合住宅新的社會互動模式。

臺北市政府都市發展局主任秘書 - 張明森

來源：《理財周刊》1102 期

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