堅持手工皂為愛研發經典修復霜

文．蔡武穆 圖．永康八號提供

永康八號」手工肥皂在市場小有名氣，創辦人詹益昕堅持肥皂的本質，意外闖出名號，四年前，他以對家人的愛研發「經典修復霜」，解決妻子長年以來的皮膚困擾，成為事業前進的左右腳，擁有許多忠實的粉絲，是夫妻同心創業最佳的例證。

初見手工皂 工程師轉行

詹益昕自己的皮膚有冬季乾癢的現象，時常抓到破皮流血，有一次用妹妹送來的手工皂洗澡，過了一個冬天竟然不再復發，引起他對手工皂的興趣。

當時他在桃園 PCB 廠當工程師，有些同事在環境中接觸高污染的化學液體，皮膚經常發炎，他拿幾塊手工肥皂給同事試用，沒想到獲得好評價，他心想，既然有需求、有市場，何不放手一搏？於是結束桃園的工作偕同妻子回苗栗創立「永康八號」，開始手工皂的事業。

「我很土，不喜歡矯情」，出身鄉下的他，個性質樸，話裡有草根味，「市面上很多肥皂都在講故事，聽故事買肥皂不合理」，肥皂就是肥皂，應該用原來的本質來看它，因此注重肥皂的實質內裡，從原料上改良，讓消費者買到名符其實的產品。

民國九十幾年，他的父親罹癌，為了照顧父親，開始注重日常飲食，得知橄欖油有等級之分，「冷壓初榨的最好」，寧可用上等的食用油做肥皂，售價與市場均價相當，讓大家用得起、用得久。

詹益昕說自己沒有賺大錢的夢想，利潤合宜，自己能溫飽即可，曾經有電視購物及百貨商場邀請設櫃上架，都被他一一回絕，他認為，一旦上架，成本墊高，就必須提高售價，違背創業初衷，目前「永康八號」的手工肥皂，只有在官網及昇恆昌的免稅商店銷售，維持穩定的訂單。

為愛研發 保養品的誕生

手工肥皂銷售的第四年，有位清大的化學博士建議他做保養品，正好他的妻子嘴角乾燥脫皮，醫生診斷只能一輩子擦藥，他心想自己研究油品多年，怎能被擊倒，一頭鑽進保養品的研究開發。

這期間，他不斷查找資料，研究植物油的成分，發現某些植物油對乾燥皮膚有幫助，精選十四種天然植物油調配成修護霜給妻子試用，經過幾天的擦拭，皮膚乾燥的情況漸漸改善，後來妻舅的小兒子也是同樣的狀況，擦了幾天，皮膚漸漸好轉，帶給他很大的信心。由於修復霜是用經典的食用油調配而成，因此取名為「經典修復霜」。

詹益昕認為，皮膚乾癢的原因很多，最主要是缺水、缺油，皮膚的角質層有一層皮脂膜，是汗水和身體油脂乳化而成，有鎖水的功能，是皮膚對外的屏障，如果皮膚結構受損、鎖不住水，就會有乾癢、脫皮的情況發生。

經典修復霜 對原料的堅持

「經典修復霜」最大的好處是可幫助皮膚鎖水，彌補皮脂膜的缺失，詹益昕說明，對於皮膚嚴重乾燥的族群，可先用濕毛巾在臉上沾一沾，再擦拭修復霜，可幫助皮膚鎖水補油，保持濕潤光澤。

至於是否真能達到皮膚修復？詹益昕說，天然植物油有很多的活性成分，譬如，橄欖油有角鯊烯、橄欖多酚，乳油木果脂的三萜烯醇、尿囊素前驅物質，酪梨油富含維生素 A、D、E 及卵磷脂，對皮膚的修復都有正向的幫助。

二〇一八年底，永康八號擬請弘光科技大學委託中國醫藥大學做人體有效性實驗測試，證明永康八號的「經典修復霜」對皮膚修復有顯著性正向的改善。

詹益昕特別重視油品原料精確，以橄欖油來說，他會觀察橄欖油的酸價、過氧化價、橄欖多酚等技術指標，確保使用的是頂級的橄欖油；乳油木果脂則是從原廠歐舒丹採購，是食用等級中 A 級的上等用油；椰子油以「冷壓初榨」保有高強度抗氧化成分，希望能給愛皂者多一份呵護。

「永康八號」手工香皂在自家工廠製作，日產五百多顆，經典修護霜委託工廠填充代工，一次調配僅生產一千多瓶，目前營收比重各半，詹益昕不希望公司太大，好的植物油取得不易，採取「量入為出」的原則，有多少原料就做多少貨，維持品質不走樣，這也是「永康八號」創立的一貫初衷。

永康八號創辦人詹益昕

永康八號手工皂

來源：《理財周刊》1102 期

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