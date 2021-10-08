晶碩矽水膠產品進軍歐洲 Q4營運加溫

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡大廠晶碩 (6491-TW) 矽水膠產品報捷，今年上半年取得歐盟認證後，產品從 9 月開始小量出貨，本季貢獻將逐步放大，也正規畫申請美國、日本、台灣等地認證，進一步擴大矽水膠市場布局。

目前市面上軟式隱形眼鏡主要分為水膠、矽水膠兩種材料，其中，矽水膠因含有矽膠成分，相比水膠透氧率更高，可提升消費者配戴舒適度，不過目前矽水膠主流市場集中歐洲、美洲，台灣滲透率相對不高。

看準全球矽水膠市場龐大，晶碩近年積極布局，繼去年底拿到歐盟認證、客戶驗證，矽水膠產品已在 9 月小量出貨，預期第四季出貨量將逐步提升，並規畫赴美國、日本、台灣等地申請認證，預期需再花費 1-2 年時間。

本業營運方面，晶碩 9 月在遞延訂單出貨下，單月營收首度突破 6 億元大關，達 6.04 億元，月增 27%、年增 58.8%，推升第三季營收 15.13 億元，季增 9.6%、年增 50.1%，前 9 月營收更達 40.41 億元，超越去年全年，單月、單季與前 9 月營收全寫新高。

展望第四季，晶碩進入傳統銷售旺季，加上中國雙 11、雙 12 等購物節將登場，客戶拉貨動能轉強，訂單能見度最遠看到明年首季，至於近期中國傳出將對醫美廣告頒布禁令，認為隱形眼鏡因具備矯正功能，影響程度有限。