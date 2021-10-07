拉丁美洲陷晶片荒困境 日產汽車墨西哥兩工廠將停產

日本汽車製造商日產汽車（Nissan）的墨西哥子公司周三（6 日）表示，由於晶片短缺問題，10 月將把兩座車廠暫時停工數日，以進行生產調整。

本次日產汽車停工的兩個墨西哥車廠為阿瓜斯卡連安特（Aguascalientes）2 號廠與莫雷洛斯州（Morelos）車廠，停工分別持續 11 日與 8 日。

日產汽車表示：「我們將繼續調整生產流程，以將晶片短缺對當地與全球企業業務影響降至最低，同時努力恢復生產。」

晶片荒、鐵路封鎖 拉丁美洲汽車產量銳減

日產汽車此次宣布車廠停產恰逢巴西與墨西哥 9 月汽車生產下滑之際，主因是晶片短缺。

巴西全國汽車製造商協會（Anfavea）表示，與去年同期相比，巴西 9 月汽車產量減少 21.3% 至 173,287 輛，而墨西哥國家統計局數據顯示，墨西哥汽車產量減少 33.30% 至 208,092 輛，汽車出口下降 24.18% 至 195,294 輛。

巴西全國汽車製造商協會是通用汽車 (GM-US)、福斯汽車（Volkswagen）、飛雅特（Fiat）汽車等汽車製造商在巴西的代表。

墨西哥除受到晶片荒影響外，根據 Grupo Financiero BASE 分析師，截至 10 月 5 日，墨西哥主要港口 Lazaro Cardena 所在地的鐵路已持續封鎖 86 天，讓墨西哥汽車製造商處境雪上加霜。

位於巴西的汽車製造商皆調降今年銷售、產量與出口預期，並將原因歸咎於零組件短缺與經濟復甦緩慢。Anfavea 預計今年巴西新車銷量可能介於減少 1% 至增加最多 3%