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拉丁美洲陷晶片荒困境 日產汽車墨西哥兩工廠將停產

鉅亨網編譯段智恆
拉丁美洲陷晶片荒困境 日產汽車墨西哥兩工廠將停產(圖片：AFP)
拉丁美洲陷晶片荒困境 日產汽車墨西哥兩工廠將停產(圖片：AFP)
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Nissan日產汽車停工晶片短缺半導體拉丁美洲墨西哥巴西鐵路封鎖汽車產業全球產業製造

日本汽車製造商日產汽車（Nissan）的墨西哥子公司周三（6 日）表示，由於晶片短缺問題，10 月將把兩座車廠暫時停工數日，以進行生產調整。

本次日產汽車停工的兩個墨西哥車廠為阿瓜斯卡連安特（Aguascalientes）2 號廠與莫雷洛斯州（Morelos）車廠，停工分別持續 11 日與 8 日。

日產汽車表示：「我們將繼續調整生產流程，以將晶片短缺對當地與全球企業業務影響降至最低，同時努力恢復生產。」

晶片荒、鐵路封鎖 拉丁美洲汽車產量銳減

日產汽車此次宣布車廠停產恰逢巴西與墨西哥 9 月汽車生產下滑之際，主因是晶片短缺。

巴西全國汽車製造商協會（Anfavea）表示，與去年同期相比，巴西 9 月汽車產量減少 21.3% 至 173,287 輛，而墨西哥國家統計局數據顯示，墨西哥汽車產量減少 33.30% 至 208,092 輛，汽車出口下降 24.18% 至 195,294 輛。

巴西全國汽車製造商協會是通用汽車 (GM-US)、福斯汽車（Volkswagen）、飛雅特（Fiat）汽車等汽車製造商在巴西的代表。

墨西哥除受到晶片荒影響外，根據 Grupo Financiero BASE 分析師，截至 10 月 5 日，墨西哥主要港口 Lazaro Cardena 所在地的鐵路已持續封鎖 86 天，讓墨西哥汽車製造商處境雪上加霜。

位於巴西的汽車製造商皆調降今年銷售、產量與出口預期，並將原因歸咎於零組件短缺與經濟復甦緩慢。Anfavea 預計今年巴西新車銷量可能介於減少 1% 至增加最多 3%

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