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BNT疫苗遲到校園現30萬劑缺口 第十輪改打AZ、高端第二劑

鉅亨網新聞中心
BNT疫苗遲到校園現30萬劑缺口 第十輪改打AZ、高端第二劑。(圖：AFP)
BNT疫苗遲到校園現30萬劑缺口 第十輪改打AZ、高端第二劑。(圖：AFP)
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疫苗指揮中心校園BNTAZ高端

疫情指揮中心發言人莊人祥今 (28) 日表示，首批客製化 BNT 疫苗延後抵台，校園接種出現 30 萬劑缺口，10/8 前全面接種的目標無法達成，一旦 BNT 到貨，將盡速檢驗配送至校園。疫苗預約平台第十期因此無法提供 BNT，改供 AZ 及高端疫苗的第二劑接種，10 月 6 日起開打。

鴻海集團創辦人郭台銘昨天發文指出，首批客製化標籤 BNT 的 COVID-19 疫苗已生產完成，約 140 萬劑將分三批運抵台灣，其中 55 萬劑預計 30 日率先來台。莊人祥表示，由於 BNT 疫苗到貨後須進行檢驗封緘，恐無法保證所有校園能在 10 月 8 日後全數恢復接種。

莊人祥說明，指揮中心原訂校園接種安排 10 月 5 日配送下一批 BNT 疫苗，規劃於開打後 2 周內完成，但首批客製化 BNT 疫苗抵台時程延後，校園接種短缺 30 萬劑疫苗，範圍散布全台縣市校園。

台北市政府指出，中央前兩批疫苗都如期配發，第三批原定於 9 月底、10 月初再獲配發，但接獲中央延期通知，北市有 2 所高中職、14 所國中、3 所外僑學校共 19 校 1.3 萬名學生，接種時程順延至 10 月 9 日後，市府已緊急與學校醫院討論，後續會做好妥適安排。

莊人祥表示，一旦 BNT 疫苗到貨，會優先保留 30 萬劑疫苗供給校園，建議各地方衛生單位在等待 BNT 的期間，可先安排學生接種其他疫苗，如流感疫苗或人類乳突病毒 HPV 疫苗，只要間格 7 天即可施打。

指揮中心指出，COVID-19 公費疫苗預約平台第十輪開放預約接種第二劑疫苗，包括 9 月 30 日 (含) 前符合已接種 AZ 疫苗第一劑且間隔滿 10 週以上的 64 至 50 歲民眾，以及 10 月 6 日 (含) 前符合已接種高端疫苗第一劑且間隔滿 4 週以上的民眾。施打期間為 10 月 6 日至 10 月 12 日。

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