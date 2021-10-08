【野村投信】野村愛爾蘭 投資長觀點--疫情開始趨緩，高收債後市持續看好

9 月上半市場持續反映 delta 變種病毒疫情趨緩的利多，但聯準會利率決策會議較預期鷹派，以及美國政治雜音使投資人趨向觀望，美國高收益債走勢前高後低，全月最終大致收在平盤。美國高收益債市 9 月上漲 0.04% *，今年截至 9 月底的累積報酬則達 4.68%*。截至 9 月底，高收益指數最差殖利率 (YTW) 為 4.1％，期權調整後利差為 316 個基本點，相較前一個月收斂約 6 個基本點。

美國高收益債市回顧

聯準會意外偏鷹，市場氣氛轉為觀望

9 月上半月市場氣氛頗為正向，美國高收益債指數累積漲幅一度超越 0.5%，但因為聯準會利率決策會議 (FOMC) 釋出的訊息較市場預期鷹派，致使殖利率在短短半個月內由 1.3% 攀升至 1.5% 附近。殖利率短期的驟升使得市場氣氛轉為觀望，無論是股市或者債市均面臨一定的修正壓力。我們預期聯準會將在 11 月開始啟動 QE 減碼，並在明年中停止新債購買。

另一方面，華盛頓的政治紛爭也是造成市場下半月震盪的原因之一，民主與共和兩黨在 9 月無法對政府預算案達成共識，最後靠著拜登簽署臨時法案以避免美國政府停擺。此外民主黨內部還須面對 1 兆美元基礎建設計畫及 3.5 兆美元社會支出計畫的困難協商，以達成拜登政府的核心經濟計劃。

除了聯準會與美國政治這兩項最重要的因素外，全球供應鏈及中國房地產的雜音也對投資氣氛造成影響。目前供應鏈的瓶頸主要影響汽車與零售產業，並使得市場對通膨的疑慮再起；航運延遲晶片及其他主要零件短缺，以及油氣價格走升，均對全球銷售量帶來影響，英國的汽油短缺與中國的能源短缺都提醒了我們全球供應鏈的脆弱性。中國恆大的海外債無法如期支付債息，讓市場浮現這是否會成為中國雷曼事件的擔憂，我們預期恆大的海外債券投資人可能得面對不小的本金減損，但此事件在中國本地債券及海外其它債市的擴散效應有限。

9 月美國公債殖利率攀升拖累高收益債表現，不過本月信用利差仍有所收斂，因此 CCC 級債券 (+0.7%) 仍有不錯表現且維持領先位置，B 級債券 (+0.22%) 小幅上漲，BB 級債券 (-0.18%) 則因存續期間較長而小幅下跌。CCC 級債券連續第二個月表現領先，顯示市場對高收益債的未來展望並不悲觀。

疫情開始趨緩，高收債後市持續看好

今年 9 月市場似乎有過多需要關注的事件，導致疫情缺緩的曙光反而被掩蓋，但我們對今年以及明年高收益債市的展望依然抱持審慎樂觀看法；delta 變種病毒的疫情有較明顯趨緩的跡象，無論是新增染疫人數、住院人數及死亡人數均由高點回落，新感染人數的下降將會提升個人的活動能力、降低對生產力的干擾，並創造與經濟重啟相關的投資機會。

聯準會減碼量化寬鬆的不確定性消除後，有利市場方向的確立，儘管最新的點陣圖顯示，有更多的委員支持在 2022 年就開始升息，但我們認為聯準會接下來的人事變動可能形成一個更鴿派的利率決策會議結構 (根據具投票權的委員來看)，加上明年底美國國會將舉行期中選舉，進一步降低聯準會在 2023 年之前開始升息的可能性。能源價格因為供應端的限制而大幅走揚 (年初至今原油價格上漲超過 50%，天然氣價格更上漲超過 1 倍)，但我們預期價格上揚將會導致產量逐步增加。短期供應鏈瓶頸雖然仍會存在，但在全球的經濟與產能朝疫情前水準回升的環境下，通膨的水準最終應仍會回到正常的狀況。

歐洲高收益債市回顧

9 月歐洲高收益債券市場下跌 0.1％**，今年累積報酬率則達 4.16%。受到亮眼的企業財報、轉強的經濟重啟動能，以及對歐洲央行維持寬鬆貨幣政策的預期所激勵，歐洲高收益債上半月的表現也相當不錯，但受到聯準會較預期鷹派、新債發行量較大、以及歐洲通膨持續維持高檔所影響，歐洲公債殖利率走升最終拖累歐洲高收益債市表現。

* 資料來源：Bloomberg，ICE 美銀美林美國高收益債券限制指數 (HUC0)，截至 2021/９/30。

** 資料來源：Bloomberg，ICE 美銀美林歐洲貨幣高收益債券限制指數 (HPC0)，歐元計價 (未避險)，截至 2021/９/30

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