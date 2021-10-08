【Wen姐筆記】國慶行情 外資送賀禮？本土莊家16800關卡別搗蛋

台股波段下跌逾千點後，昨日終於出現止跌訊號，而湊巧的是，昨日外資趕在國慶連假期倒數第 2 天，一般認為有長假效應賣壓時，買超台股 238 億元， 頗有為台股送來國慶賀禮意味。台股能否重返 17000 點? 16800 點城池攻防為關鍵一役。短線上本土莊家 16800 點關卡別搗蛋! 關鍵點位為 16666、16777 與 16823 點。

多方如趁勢持續反攻，16600 點至 16700 點間，可視為多方後勤補給區，16636 與 16666 點不宜再破，16700 點兩端哨站為 16686 與 17717 點，續攻則必須闖過 16747 與 16800 點城池，16800 點兩端哨站為 16777 與 16823 點，也是多方重返 17000 點挑戰權門票。如多方氣勢強勁，將有機會再挑戰 16858 與 16900 點城池。16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。但如 16666 點棄守，需提防回測 16600 點城池與 16555 點，

16600 點兩端哨站為 16588 與 16626 點。如再退守 16500 點城池，得提防昨日的反攻僅是曇花一現，16500 點兩端哨站為 16488 與 16520 點，也是能否確立是否展開反彈的最後防線!

台股昨日從電子到航運，都有力抗空軍的表現，成功完成止跌訊號的確認。不過 10 月台股，是否從此就是一片光明? 投資人仍得步步為營。個股趨勢是多是空? 當下位階是否已經止跌進入反彈? 務必趁多頭稍稍回神之際儘速檢視，即使台股 10 月有行情，但如果選錯股、站錯邊，10 月大行情還是看得到吃不到! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)