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聯亞藥最大股東申報1500張持股 持股比降至10%

鉅亨網記者沈筱禎 台北
聯亞藥最大股東申報1500張持股 持股比降至10%。(圖:AFP)
聯亞藥最大股東申報1500張持股 持股比降至10%。(圖:AFP)
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聯亞藥疫苗新冠疫苗聯亞生技

據公開資訊觀測站資料顯示，聯亞藥 (6562-TE) 大股東 UBI TW HOLDINGS,LLC 申報轉讓 1500 張持股，申讓時間至 11 月 3 日止，完成交易後，持股比例將降至 10% 以下。

UBI TW HOLDINGS 至 9 月底，持股聯亞藥 11806 張、持股比 11.21% 為單一最大股東；繼台塑生醫處分聯亞藥持股後，再有大股東出脫持股，格外受外界關注。

聯亞藥開發的無菌凍晶針劑學名藥，本月獲得美國 FDA 核准上市，後續將透過美國當地銷售夥伴進行鋪貨，該藥品主要治療念珠菌感染、侵襲性黴菌感染、發燒病患疑似真菌感染等，據統計，過去一年相關學名藥的全球銷售達 5.55 億美元，其中，美國銷售額約 1830 萬美元

儘管聯亞藥自行開發的學名藥有所斬獲，不過母公司聯亞生技旗下新冠疫苗 UB-612 未通過專案製造審查 (緊急使用授權 EUA)，目前將把審查結果向台灣衛福部食藥署 (TFDA) 提出訴願。

聯亞生技認為，UB-612 經臨床試驗證實能有效激發 T 細胞及 B 細胞免疫力，雖然二期臨床試驗顯示，其疫苗產生的中和性抗體力價，在原始武漢株單時間點測試後，以些微差距未達 EUA 標準。

不過，UB-612 對抗 Delta 病毒的中和性抗體力價，相對其他疫苗產品與武漢株並沒有顯著下降，應可有效抵抗 Delta 病毒株。

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