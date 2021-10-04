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外資看中國限電衝擊海運有限 運價仍將處高檔

鉅亨網記者王莞甯 台北
陽明今日股價跌破百元關卡。(圖：陽明提供)
陽明今日股價跌破百元關卡。(圖：陽明提供)
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陽明限電運價海運

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (4) 日盤中最低來到 97.7 元，是貨櫃三雄中在這波下殺過程中首見跌破 3 位數，長榮 (2603-TW) 最低也已來到 103 元，不過，亞系外資對貨櫃海運市況出具最新報告指出，預料中國限電的影響有限，塞港狀況未解，持續有助第四季海運運價維持高檔。

上海航交所上周四公布最新 SCFI 綜合指數，較上周下跌 29.69 點至 4614.1 點，是一年來首見下跌，美西線運價連 3 周持平，美東線更意外看到每 FEU(標準 40 呎櫃) 大跌 726 美元至 11250 美元，跌幅達 6.06%，超乎市場預期。

亞系外資認為，運價漲勢趨緩，是反應中國十一長假前的短期季節性因素，實際上運價仍處歷史高位。

亞系外資進一步說明，由於塞港未解，10 月亞洲 - 北美航線、歐洲線約有 40 多個航線遭取消，因此，預料市況仍將續處供不應求。

由於 SCFI 指數第三季度平均較上季上漲 32%，亞系外資預估，貨櫃航商第三季獲利超越第二季，並看好第四季航商獲利將更加強勁。

對於近來中國祭出限電令，亞系外資認為，此對商品出口供應鏈會有連鎖反應，但物流面是可控的，隨著越南解封和工廠現有庫存出貨，貨櫃運輸需求不太可能減弱，而一旦限電形勢緩和，中國貨櫃出口將再次轉強。

另外，中國限電連動散裝市況，亞系外資說明，雖中國限制鋼鐵產量，但預期中國將急於增加煤炭庫存以緩解電力形勢，有利支撐散裝運價。

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