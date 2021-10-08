大同9月營收29.18億元 年增近2成 登一年半高點

大同 (2371-TW) 今 (8) 日公告營收，受惠拓展太陽能、儲能及電動車馬達三大產品線有成，9 月營收來到 29.18 億元，創一年半新高，月增 4.6%、年增 17.84%；前 9 月營收 220.41 億元，年減幅收斂至 8.63%。

大同第三季營收 80.63 億元，也創近 6 季來新高，季增 8.83%、年增 9.21%。

大同新經營團隊入主後，聚焦三大領域，包括太陽能、儲能及電動車馬達，產品領域則朝向智能、節能、變頻、高效設計與製造，以及投入資安、雲端與大數據等資訊系統。

商業模式上，大同專注在零組件、次系統生產製造，並供應相關產品，減少直接參與標案，標案交由下游客戶負責。

外銷方面，大同則設定 5 年願景，除了要成為「國家數位轉型推手」、朝國際化努力外，目標 3-5 年內要將外銷比重由 1 成提升到 3 成。

子公司布局部分，尚志資產今年前三季已挹注 12.15 億元獲利，另外，大同莊園第二期推出預售後已完銷，總銷金額約 25 億元，預計 2023 年第二季完工，加上中和捷運聯開發案取得捷運萬大線第一期 LG07 站投資權，可望逐年貢獻獲利。