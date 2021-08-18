盧明光首度主持大同股東會 持續聚焦三大領域

大同 (2371-TW) 今 (18) 日舉行股東會，董事長盧明光首度面對股東，展望未來，大同將持續聚焦三大領域，包括太陽能、儲能及電動車馬達，產品領域則朝向智能、節能、變頻、高效設計與製造，以及投入資安、雲端與大數據等資訊系統。

太陽能事業方面，大同表示，太陽能光電系統去年已建置超過 160MW，預計今年將達 220MW，未來將持續配合政府政策推動綠色能源事業，同時布局海外市場，除了長期持有電場獲取穩定利潤外，也配合財務規劃出售 SPV(特殊目的項目公司)。

儲能事業部分，大同除獲得台電自動頻率控制 (AFC) 標案外，也已規劃 25MW 大型儲能系統建置案，預計明年首季上線運轉，2025 年預估累計裝置量將達 300MW，可望創造穩定獲利。

大同因應政府電動巴士國產化政策，與工研院合作開發 250kW 電動巴士動力系統，包含電動馬達及驅動器，適用一般 12 米電動巴士及 17 噸貨卡車，目前與國內車廠合作並接單量產。

至於轉投資事業方面，大同旗下尚志資產大同莊園第二期預售已完銷，總銷金額約 25 億元，建案預計 2023 第 2 季完工，另外中和捷運聯開發案已取得捷運萬大線第一期 LG07 站投資權，將與台北市政府共同開發中，看好獲利貢獻將逐步擴大。