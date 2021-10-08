〈美股盤前要聞〉市場關注非農數據 美股期貨小升

美國今日將公布新增非農就業數據、9 月失業率、勞動參與率等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.586%。美股期貨週五 (8 日) 小升，道瓊期貨漲 0.10%，標普 500 期貨漲 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.07%。

1. 美債務違約危機暫歇！參院通過舉債上限法案

美國參議院周四 (7 日) 表決通過一項法案，將舉債上限延長到 12 月初，把美國從史上首次債務違約的邊緣拉回來，眾議院將在數日內表決。但這也代表美國兩個月後將再度面臨同樣的問題。

參院以 50 張贊成票對 48 張反對票，把舉債上限增加 4800 億美元，只支應到 12 月 3 日。參院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 稍早和參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 討論數小時，兩人達成共識。

提高債限的法案仍須通過眾議院這一關，眾議院預料幾天內會舉行投票並批准，以趕在 10 月 18 日期限之前，交給總統拜登簽字立法。

2. 馬斯克宣布 特斯拉總部搬到德州奧斯汀

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周四 (7 日) 在股東會上宣布特斯拉總部將由目前的加州帕羅奧圖 (Palo Alto)，遷移到德州的奧斯汀 (Austin)。他表示會持續在加州發展，只是在當地擴大規模有限制。

特斯拉正在奧斯汀附近興建汽車組裝廠，今年股東會就在此地舉行。該廠位處科羅拉多河沿岸，鄰近奧斯汀的機場，預定生產 Model Y 和 Cybertruck 皮卡。

馬斯克說：「我們仍持續在加州擴展商業活動，目的是把費利蒙 (Fremont) 和內華達超級工廠 (Giga Nevada) 的產量提高 50%，但如果你來費利蒙工廠走一走，就會發現那裏很擁擠。」

3. 蘋果汽車計畫 IronHeart 揭密！未來 iPhone 不僅僅是 iPhone

週四 (7 日) 《彭博社》報導，蘋果汽車計畫 IronHeart 將讓 iPhone 不僅是智慧型手機 iPhone，還搖身一變成為車用控制器。

蘋果 CarPlay 已被全球數以百萬計駕車人士用來控制音樂、讀取行車路線和撥打電話。蘋果計畫研發支援 CarPlay 介面新技術，有意將 iPhone 作為車內空調、車速表、燃油儀、音響廣播和座椅的控制器。

蘋果汽車計畫「IronHeart」仍處於初期階段，還需與汽車製造商合作才得以進行，該計畫顯示，蘋果未來就算本身不造車和賣車，汽車仍可能成為蘋果主要營收來源之一。

4. AMD 示警 CPU 於 Win11 出災情 對效能影響高達 15%

CPU 大廠超微 (AMD-US) 示警，Ryzen 系列所有處理器在微軟 Windows 11 新作業系統下運作時效能可能會受影響，某些情況下效能下滑程度恐高達 15%。

超微和微軟在 Ryzen CPU 等系列發現 Windows 11 出現兩個主要問題，其中 Windows 11 可能導致 L3 緩存 (L3 cache) 延遲成三倍。超微表示，此問題可能使大多數程式效能下降 3% 至 5%，而遊戲中的電競類遊戲的效能下降恐達 10% 至 15%。

微軟文件顯示，Zen+、Zen2 和 Zen3 CPU，以及 Ryzen2000、 3000，至 5000 系列 CPU 都會受影響。此外，用於資料中心的 EPYC CPU 以及較新的 Athlon 晶片也會受到影響。

5. 輝瑞向美 FDA 申請 5 至 11 歲新冠疫苗 EUA

美國製藥公司輝瑞周四（7 日）表示，已向美國食品藥物管理局（FDA）申請 5 至 11 歲兒童施打新冠疫苗的緊急使用授權（EUA），若以 FDA 先前審查該公司申請 12 至 15 歲 EUA 的時間來看，最快也要到 11 月左右才會獲准。

輝瑞董事會成員、美國食品藥品監督管理局（FDA）前局長高特里布 (Scott Gottlieb）表示，兒童疫苗與成人一樣須施打兩劑，但是劑量較小。此外，高特里布認為兒童疫苗 EUA 有望在萬聖節（10/31）前取得。

輝瑞申請 EUA 的消息對急於讓孩子接種疫苗的美國父母來說來的相當及時，隨新學年開始，兒童紛紛返校上課，而 Delta 病毒對未接種疫苗的兒童來說威脅相當大，因為目前多數新冠住院病例多是未接種疫苗的兒童。