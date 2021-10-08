傳荷蘭監管機構裁定 蘋果支付政策反競爭

據報導，有知情人士表示，荷蘭反壟斷機構裁定，蘋果 (AAPL-US) 要求 App 開發商使用蘋果自家的程式內 (in-app) 支付系統規定，是反競爭性的行為，責令蘋果做出改變。

蘋果的應用程式商店 App Store 支付政策，要求 App 開發商只能使用蘋果自家的支付系統，而蘋果的抽佣大約介於 15% 至 30% 之間，引起了不少 App 開發商的不滿。

據悉，荷蘭對蘋果相關規定的調查於 2019 年啟動，但後來縮小調查範圍，主要關注在約會服務 App，其中包含 Tinder。該公司投訴表示，蘋果的規定阻礙了該公司與客戶就付款問題的直接溝通。

知情人士表示，荷蘭消費者和市場管理局 (ACM) 並未對蘋果處以罰款，但要求蘋果針對自家程式內 App 支付系統進行改革。

ACM 發言人拒絕發表評論，稱此事目前仍在接受法律審查。該監管機構先前曾表示，預計將在今年公佈決定。

知情人士表示，蘋果已要求鹿特丹地方法院發布禁令，禁止在蘋果上訴期間公佈裁決結果。法院發言人證實了該案的存在，並且已經禁止相關公告，但沒有透露何時會做出決定。

除了荷蘭之外，南韓也針對壟斷問題對蘋果發出命令。南韓國會通過修正法案，以阻止谷歌、蘋果等科技平台利用壟斷地位，強迫 App 開發商使用內建的程式內支付管道行為，同時要求平台必須開放其他付款方式，成為全球首個修法限制科技巨頭抽成的國家。