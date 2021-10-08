蘋果汽車計畫IronHeart揭密！未來iPhone不僅僅是iPhone

週四 (7 日) 《彭博社》報導，蘋果汽車計畫 IronHeart，將讓 iPhone 不僅是智慧型手機 iPhone，還搖身一變成為車用控制器。

蘋果 CarPlay 已被全球數以百萬計駕車人士用來控制音樂、讀取行車路線和撥打電話。蘋果計畫研發支援 CarPlay 介面新技術，有意將 iPhone 作為車內空調、車速表、燃油儀、音響廣播和座椅的控制器。

未來 iPhone 不僅僅是 iPhone (圖片：AFP)

「IronHeart」計畫仍處於初期階段，蘋果還需與汽車製造商合作才得以進行，該計畫顯示，蘋果未來就算本身不造車和賣車，汽車仍可能成為蘋果主要營收來源之一。

蘋果發言人對此消息不予置評，蘋果 (AAPL-US) 週四收紅 0.91% 至每股 143.29 美元。

今年初多家媒體報導，蘋果 Apple Car 將在 3 年內投產，但果汽車高層人員相繼離去，這讓蘋果造車計劃雪上加霜。

今年 2 月開始就有許多關鍵負責人離職。蘋果自駕車傳感器團隊負責人 Benjamin Lyon 2 月離職，加入商業航太創業公司 Astra 擔任總工程師，接著 4 月領導自駕車安全和監管團隊的韋多 Jaime Waydo 離職，成為自駕車新創公司 Cavnue 的 CEO。

6 月管理蘋果自動駕駛工程的 Dave Scott 離開蘋果，加入醫療保健公司 Hyperfine。蘋果電動車研發方案負責人、前特斯拉資深副總裁 Doug Field 9 月被挖腳到福特。

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