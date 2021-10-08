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聯想集團科創板IPO夢碎 紅籌股CDR觸礁

鉅亨網編譯羅昀玫
聯想集團科創板IPO夢碎 紅籌股CDR觸礁 (圖片：AFP)
聯想集團科創板IPO夢碎 紅籌股CDR觸礁 (圖片：AFP)
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IPO聯想集團香港紅籌股科創板

週五 (8 日) 上交所科創板公告決定「終止」聯想集團有限公司公開發行存託憑證並在科創板上市的審核。

週一 (4 日) 聯想集團 (992-HK) 宣布已向上海證交所送交相關發行中國存托憑證及上市的申請文件，包括公開說明書等。而上海證交所也正式發函確認受理申請上市的文件。

未料不到一週的時間，上交所公告 8 日公告，聯想集團有限公司和保薦人中國國際金融股份有限公司分別向上交所提交了《聯想集團有限公司關於撤回公開發行存託憑證並在科創板上市申請文件的申請》和《關於撤回聯想集團有限公司公開發行存託憑證並在科創板上市申請文件的申請》，申請撤回科創板上市申請文件。

(圖片：AFP)
上交所科創板公告決定「終止」聯想集團 IPO (圖片：上交所)

上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則第 67 條顯示，出現包括發行上市申請文件內容存在重大缺陷、發行人未在規定時限內回復本所審核問詢、發行上市申請文件被認定存在虛假記載等情形之一的，上交所將終止發行上市審核。

一旦聯想回歸成功，將是香港紅籌股回中國發行 CDR 的首家企業，但如今聯想集團科創板 IPO 夢碎。聯想集團 (992-HK) 週五股價跌 4.76% 至每股 8.81 港元。

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