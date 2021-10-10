買盤觀望多頭欲振乏力 雙十後短線先看台積電法說

台股雙十連假前夕買盤觀望，周線驚險收紅，法人表示，目前盤勢面臨下彎均線反壓，短線先看權王台積電 (2330-TW) 法說對景氣的看法。

保德信投信指出，先前干擾台股的變數包括美債殖利率走升、美國債務協商問題等可望逐漸淡化，在連假過後短線可先期待下週即將登場的晶圓龍頭大廠法說會。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，晶圓龍頭大廠的法說所釋出的訊息，不僅為半導體產業的風向球，更是第四季科技業的重要指標，且由於晶圓龍頭大廠第三季宣布調漲售價，外界預期本次晶圓大廠在法說會上有相當高的機率釋出正向展望。

另外，美國財報週也是值得關注的焦點，葉獻文說明，10 月共有超過千家企業公布財報，而下週先由金融股上陣，包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗、高盛等都將於下週公布財報數據，至於與台股高度連動的科技業大廠，則預計本月下旬登場，若數據亮眼有望提振台股科技股的投資信心與氛圍。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期市場波動已經大幅反映未來潛在的升息循環，加上融資水位的下修，亦對市場相對正面。

從基本面來看，儘管近期消費性電子產品訂單陸續出現下修，像是智慧型手機 Chromebook、TV 以及部份消費性電子產品，但實際上晶圓代工第四季產能維持滿載，載板及 PMIC 等零組件維持缺貨。

廖哲宏指出，整體而言，基本面需求雖有下修，但拉貨仍維持一定動能；從產能利用率表現來看，還是非常正向。另一方面，部分二線廠仍維持漲價態勢；另外，ABF 載板現階段仍供不應求，產能缺口仍有 10% 到 20%；換言之，這些現象都凸顯市場氛圍有利多頭。

至於中國的限電政策，廖哲宏則認為，在中國限電增添供應鏈的不確定，則需要持續觀察，從碳中和政策來看，長期高耗能、低附加產業移出中國；台廠塑化產業聚氯乙烯樹脂 (PVC) 供應鏈在成本優勢下有機會受惠。