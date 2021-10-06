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微軟Windows 11正式登場 宏碁、華碩Q4添動能

鉅亨網記者劉韋廷 台北
微軟Windows 11正式登場，宏碁、華碩Q4添動能。(圖:微軟提供)
微軟Windows 11正式登場，宏碁、華碩Q4添動能。(圖:微軟提供)
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微軟Windows11宏碁華碩廣達仁寶戴爾惠普聯想

微軟 (MSFT-US) 5 日正式釋出最新一代作業系統 Windows 11，符合條件的個人電腦產品都能免費升級至 Windows 11，微軟表示，與 ODM 合作搶先搭載 Windows 11 新品也將陸續上市，市場預期，在換機潮帶動下，可望為筆電雙 A 宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 第四季營運再添動能。

搭上 Windows 11，宏碁宣布，全系列搭載 Windows 11 作業系統產品在全球上市，包含 Swift 3、Swift 5、Aspire 等多款新筆電，並在台北三創提供新品體驗、銷售服務，此外，宏碁下周台北時間 10 月 13 日晚間 9 點，也將舉辦下半年 next@acer《Made for Humanity》全球新品發表會，預期將再推出一系列新品搶市。

不只宏碁，華碩日前也推出一系列 ProArt 創作者新品，搭載微軟 Windows 11 作業系統，華碩指出，所有新款筆電、桌上型電腦都將搭載微軟 Windows 11，或在新版作業系統正式推出時免費升級。

根據微軟官網顯示，除宏碁、華碩外，包含戴爾 (DELL-US)、惠普 (HP-US)、聯想也將同步升級至 Windows 11，微軟自身也推出一系列搭載 Windows 11 的 Surface 筆電、二合一裝置新品。

隨著微軟新作業系統正式上線，市場預期，企業商業用戶將換購新設備，可望成為個人電腦市場下半年成長動能，抵銷消費、教育 Chromebook 需求下滑幅度，除有利筆電品牌廠外，預期也將支撐代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 等筆電出貨。

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